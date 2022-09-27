Гибралтар — Грузия — 1:2. Почин Цитаишвили. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча заключительного 6-го тура Лиги наций
В понедельник, 26 сентября, в Гибралтаре местная национальная команда и сборная Грузии выяснили отношения между собой в 6-м туре групповой стадии Лиги наций.
Голы Кварацхелия и Цитаишвили принесли грузинской сборной победу со счетом 2:1. Для Георгия Цитаишвили этот гол стал премьерным в форме национальной команды своей страны. Хозяева встречи гол престижа забили в середине второго тайма усилиями Эннсли.
В итоговой таблице группы С4 Грузия заняла первое место с 16 очками. За ней расположились команды Болгарии (9 пунктов), Северной Македонии (7) и Гибралтара (1).
Лига наций. Группа С4
6-й тур. 26 сентября
Гибралтар — Грузия — 1:2
Голы: Кварацхелия, 19 (0:1). Цатаишвили, 48 (0:2). Еннсли, 75 (1:2).
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Утешительный матч Лиги наций на Уэмбли завершился вничью – 3:3
И в квалификации Евро поиграют, и в новой форме вдобавок