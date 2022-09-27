Гибралтар — Грузия — 1:2. Почин Цитаишвили. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 26 сентября, в Гибралтаре местная национальная команда и сборная Грузии выяснили отношения между собой в 6-м туре групповой стадии Лиги наций.

Голы Кварацхелия и Цитаишвили принесли грузинской сборной победу со счетом 2:1. Для Георгия Цитаишвили этот гол стал премьерным в форме национальной команды своей страны. Хозяева встречи гол престижа забили в середине второго тайма усилиями Эннсли.

В итоговой таблице группы С4 Грузия заняла первое место с 16 очками. За ней расположились команды Болгарии (9 пунктов), Северной Македонии (7) и Гибралтара (1).

Лига наций. Группа С4

6-й тур. 26 сентября

Гибралтар — Грузия — 1:2

Голы: Кварацхелия, 19 (0:1). Цатаишвили, 48 (0:2). Еннсли, 75 (1:2).

Видеообзор матча