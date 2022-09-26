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Лига наций
26 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 27 сентября 2022, 00:28
252
0

Итог дня Лиги наций. Италия в полуфинале, гол Цитаишвили. Турнирные таблицы

Завершился групповой раунд еще в нескольких группах Лиги наций

26 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 27 сентября 2022, 00:28
252
0
Итог дня Лиги наций. Италия в полуфинале, гол Цитаишвили. Турнирные таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 сентября в нескольких группах состоялись матчи последнего тура Лиги наций 2022/23. Ниже приведены результаты поединков игрового дня.

Италия пробилась в полуфинал Лиги наций, где уже ожидают Нидерланды и Хорватия. Последний полуфиналист определится в борьбе между командами Португалии и Испании.

Георгий Цитаишвили, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», забил первый в карьере гол за сборную Грузии.

Лига наций, 6-й тур, 26 сентября

Ліга націй A

  • 21:45 Англия – Германия – 3:3
  • 21:45 Венгрия – Италия – 0:2

Лига наций B

  • 21:45 Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1
  • 21:45 Черногория – Финляндия – 0:2

Лига наций C

  • 21:45 Гибралтар – Грузия – 1:2
  • 21:45 Северная Македония – Болгария – 0:1

Лига наций D

  • 21:45 Сан-Марино – Эстония – 0:4

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Источник Sport.ua
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