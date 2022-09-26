Итог дня Лиги наций. Италия в полуфинале, гол Цитаишвили. Турнирные таблицы

Вечером 26 сентября в нескольких группах состоялись матчи последнего тура Лиги наций 2022/23. Ниже приведены результаты поединков игрового дня.

Италия пробилась в полуфинал Лиги наций, где уже ожидают Нидерланды и Хорватия. Последний полуфиналист определится в борьбе между командами Португалии и Испании.

Георгий Цитаишвили, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», забил первый в карьере гол за сборную Грузии.

Лига наций, 6-й тур, 26 сентября

Ліга націй A

21:45 Англия – Германия – 3:3

21:45 Венгрия – Италия – 0:2

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Лига наций B

21:45 Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1

21:45 Черногория – Финляндия – 0:2

Лига наций C

21:45 Гибралтар – Грузия – 1:2

21:45 Северная Македония – Болгария – 0:1

Лига наций D