Итог дня Лиги наций. Италия в полуфинале, гол Цитаишвили. Турнирные таблицы
Завершился групповой раунд еще в нескольких группах Лиги наций
Вечером 26 сентября в нескольких группах состоялись матчи последнего тура Лиги наций 2022/23. Ниже приведены результаты поединков игрового дня.
Италия пробилась в полуфинал Лиги наций, где уже ожидают Нидерланды и Хорватия. Последний полуфиналист определится в борьбе между командами Португалии и Испании.
Георгий Цитаишвили, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», забил первый в карьере гол за сборную Грузии.
Лига наций, 6-й тур, 26 сентября
Ліга націй A
- 21:45 Англия – Германия – 3:3
- 21:45 Венгрия – Италия – 0:2
Лига наций B
- 21:45 Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1
- 21:45 Черногория – Финляндия – 0:2
Лига наций C
- 21:45 Гибралтар – Грузия – 1:2
- 21:45 Северная Македония – Болгария – 0:1
Лига наций D
- 21:45 Сан-Марино – Эстония – 0:4
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