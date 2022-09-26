Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Утешительный матч Лиги наций на Уэмбли завершился вничью – 3:3
Вечером 26 сентября состоялся матч последнего 6-го тура Лиги наций между сборными Англии и Германии.
Поединок на «Уэмбли» не имел турнирного значения. Обе команды не претендуют на победу в группе, более того – Англия как аутсайдер квартета досрочно отправляется в Дивизион B.
Утешительный матч Лиги наций на Уэмбли завершился вничью со счетом 3:3. Пропустив два мяча (0:2), англичане забили три гола за 11 минут! Они отыгрались и даже вышли вперед усилиями Гарри Кейна (3:2), однако Кей Хаверц оформил дубль и свел матч вничью.
В другом матче группы Италия на выезде обыграла Венгрию (2:0) и стала победителем группы, оформив себе путевку в финал четырех.
Лига наций
6-й тур. 26 сентября, Лондон
Англия – Германия – 3:3
Голы: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 82 (пен) – Гюндоган, 52, Хаверц, 67, 87.
Итоговая турнирная таблица
ГОЛ! 0:1. Гюндоган, 52 мин.
ГОЛ! 0:2. Хаверц, 67 мин.
ГОЛ! 1:2. Шоу, 72 мин
ГОЛ! 2:2. Маунт, 75 мин
ГОЛ! 3:2. Кейн, 82 мин (пен)
ГОЛ! 3:3 Хаверц, 87 мин.
События матча
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