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Лига наций
Англия
26.09.2022, FT 3 : 3
Германия
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Лига наций
26 сентября 2022, 23:42 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:55
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2

Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A

Утешительный матч Лиги наций на Уэмбли завершился вничью – 3:3

26 сентября 2022, 23:42 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:55
1002
2
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 сентября состоялся матч последнего 6-го тура Лиги наций между сборными Англии и Германии.

Поединок на «Уэмбли» не имел турнирного значения. Обе команды не претендуют на победу в группе, более того – Англия как аутсайдер квартета досрочно отправляется в Дивизион B.

Утешительный матч Лиги наций на Уэмбли завершился вничью со счетом 3:3. Пропустив два мяча (0:2), англичане забили три гола за 11 минут! Они отыгрались и даже вышли вперед усилиями Гарри Кейна (3:2), однако Кей Хаверц оформил дубль и свел матч вничью.

В другом матче группы Италия на выезде обыграла Венгрию (2:0) и стала победителем группы, оформив себе путевку в финал четырех.

Лига наций

6-й тур. 26 сентября, Лондон

Англия – Германия – 3:3

Голы: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 82 (пен) – Гюндоган, 52, Хаверц, 67, 87.

Итоговая турнирная таблица

ГОЛ! 0:1. Гюндоган, 52 мин.

ГОЛ! 0:2. Хаверц, 67 мин.

ГОЛ! 1:2. Шоу, 72 мин

ГОЛ! 2:2. Маунт, 75 мин

ГОЛ! 3:2. Кейн, 82 мин (пен)

ГОЛ! 3:3 Хаверц, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Англия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Шоу (Англия).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Германия).
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Источник Sport.ua
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Veter
Вот только немцам они и не проиграли. Потому что в красном.
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Макс Максов
Біг драма шоу! А хтось каже, що ЛН фігня) А завтра ще Португалія - Іспанія...
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