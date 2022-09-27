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Лига наций
Англия
26.09.2022, FT 3 : 3
Германия
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Лига наций
27 сентября 2022, 01:05 | Обновлено 27 сентября 2022, 01:14
206
0

Англия – Германия – 3:3. Большой триллер на Уэмбли. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура Лиги наций

27 сентября 2022, 01:05 | Обновлено 27 сентября 2022, 01:14
206
0
Англия – Германия – 3:3. Большой триллер на Уэмбли. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 сентября состоялся матч последнего 6-го тура Лиги наций между сборными Англии и Германии.

Поединок на «Уэмбли» не имел турнирного значения. Обе команды не претендуют на победу в группе, более того – Англия как аутсайдер квартета досрочно отправляется в Дивизион B.

Утешительный матч Лиги наций завершился вничью со счетом 3:3. Пропустив два мяча (0:2), англичане забили три гола за 11 минут! Они отыгрались и даже вышли вперед усилиями Гарри Кейна (3:2), однако Кей Хаверц оформил дубль и свел матч вничью.

Лига наций

6-й тур. 26 сентября, Лондон

Англия – Германия – 3:3

Голы: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 82 (пен) – Гюндоган, 52, Хаверц, 67, 87.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Гюндоган, 52 мин.

ГОЛ! 0:2. Хаверц, 67 мин.

ГОЛ! 1:2. Шоу, 72 мин

ГОЛ! 2:2. Маунт, 75 мин

ГОЛ! 3:2. Кейн, 82 мин (пен)

ГОЛ! 3:3 Хаверц, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Англия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Шоу (Англия).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Германия).
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Источник Sport.ua
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