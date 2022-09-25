26 сентября состоится последний тур группового этапа Лиги наций в Дивизионе A, группа 3, между Англией и Германией.

Кто бы мог подумать, что к последнему матчу Лиги наций Германия и Англия уже не будут претендовать на победу в группе. Да, квартет вместе с Венгрией и Италией считается одним из самых сложных, но мало кто себе представлял, что после 5 туров венгры окажутся в статусе лидера, а Англия досрочно отправится в Дивизион B.

Ясно, что Лига наций является наименее важным из всех официальных турниров УЕФА, но это не значит, что болельщики в Англии ждали трех поражений и двух ничейных результатов. Глобально это ничего для команды Гарета Саутгейта не меняет, но фаны наверняка недовольны иметь такие результаты меньше чем за два месяца до старта чемпионата мира. В последнем туре, который ничего для англичан не решает, команде нужно обязательно показать хороший футбол на фоне Германии.

Немцы, к слову, тоже провели не самый впечатляющий турнир Лиги наций.

В пяти матчах лишь одна победа (но над Италией 5:2), поражение и три ничейных результата. Сборная Германии уже не поборется за победу в группе, но и не вылетит. Перед матчем у Англии нет больших проблем с составом, а сыграть не сможет только Джек Грилиш. Эксперты считают, что наставник может серьезно изменить атакующий подбор футболистов в поисках голов. Англия в пяти матчах Лиги наций забила всего 1 гол (с пенальти), поэтому Саутгейту нужно искать варианты, потому что до ЧМ-2022 такой возможности уже не будет.

У Германии не смогут сыграть Мануэль Нойер, Леон Горецка и Юлиан Брандт. Сложно в такой ситуации определить фаворита, но все же предположим, что Англия на своем поле не проиграет Германии.

Нашей ставкой будет ничья по линии Parimatch с коэффициентом 3.25.

26 сентября, понедельник