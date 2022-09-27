Гарет САУТГЕЙТ: «Мы многому научились»

52-летний Гарет Саутгейт заявил, что его подопечные за последнее время сумели добиться незначительного прогресс. Он, по мнению тренера, должен помочь команде на приближающемся чемпионате мира.

«Команда действительно собралась за короткое время. Для игроков это был тяжелый период. Они выросли. Мы едем на чемпионат мира — в какой-то момент мы будем подвергаться давлению. За это время мы многому научились. Футболистам пришлось сделать шаг вперед и сблизиться, как команде», — рассказал Саутгейта.

Сборная Англии по итогам групповой стадии Лиги наций лишилась места в Дивизионе А. Она заняла в своем квартете последнее место и будущий розыгрыш начнет в Дивизионе В.