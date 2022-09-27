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Лига наций
27 сентября 2022, 02:12 | Обновлено 27 сентября 2022, 02:18
26
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы многому научились»

Главный тренер сборной Англии — о матче с Германией (3:3) в Лиге наций

27 сентября 2022, 02:12 | Обновлено 27 сентября 2022, 02:18
26
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы многому научились»
УЕФА. Гарет Саутгейт

52-летний Гарет Саутгейт заявил, что его подопечные за последнее время сумели добиться незначительного прогресс. Он, по мнению тренера, должен помочь команде на приближающемся чемпионате мира.

«Команда действительно собралась за короткое время. Для игроков это был тяжелый период. Они выросли. Мы едем на чемпионат мира — в какой-то момент мы будем подвергаться давлению. За это время мы многому научились. Футболистам пришлось сделать шаг вперед и сблизиться, как команде», — рассказал Саутгейта.

Сборная Англии по итогам групповой стадии Лиги наций лишилась места в Дивизионе А. Она заняла в своем квартете последнее место и будущий розыгрыш начнет в Дивизионе В.

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Лига наций Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу Англия - Германия сборная Германии по футболу
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Источник УЕФА
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