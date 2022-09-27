Гарет САУТГЕЙТ: «Мы многому научились»
Главный тренер сборной Англии — о матче с Германией (3:3) в Лиге наций
52-летний Гарет Саутгейт заявил, что его подопечные за последнее время сумели добиться незначительного прогресс. Он, по мнению тренера, должен помочь команде на приближающемся чемпионате мира.
«Команда действительно собралась за короткое время. Для игроков это был тяжелый период. Они выросли. Мы едем на чемпионат мира — в какой-то момент мы будем подвергаться давлению. За это время мы многому научились. Футболистам пришлось сделать шаг вперед и сблизиться, как команде», — рассказал Саутгейта.
Сборная Англии по итогам групповой стадии Лиги наций лишилась места в Дивизионе А. Она заняла в своем квартете последнее место и будущий розыгрыш начнет в Дивизионе В.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура Лиги наций
Тайсон уверен в своей победе над украинцем