Лига наций26 сентября 2022, 21:35 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:05
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Англия – Германия, Венгрия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 6-го тура Лиги наций
26 сентября 2022, 21:35 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:05
2241
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Вечером 26 сентября проходят очередные матчи Лиги наций.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляцию поединков 6-го тура.
Лига наций A
- 21:45 Англия – Германия
- 21:45 Венгрия – Италия
Лига наций B
- 21:45 Румыния – Босния и Герцеговина
- 21:45 Черногория – Финляндия
Лига наций C
- 21:45 Гибралтар – Грузия
- 21:45 Северная Македония – Болгария
Лига наций D
- 21:45 Сан-Марино – Эстония
21:45 Англия – Германия
21:45 Венгрия – Италия
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Италия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
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