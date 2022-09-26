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Лига наций
Венгрия
64 0 : 2
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
26 сентября 2022, 21:35 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:05
2241
1

Англия – Германия, Венгрия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 6-го тура Лиги наций

26 сентября 2022, 21:35 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:05
2241
1
Англия – Германия, Венгрия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

Вечером 26 сентября проходят очередные матчи Лиги наций.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляцию поединков 6-го тура.

Лига наций A

  • 21:45 Англия – Германия
  • 21:45 Венгрия – Италия

Лига наций B

  • 21:45 Румыния – Босния и Герцеговина
  • 21:45 Черногория – Финляндия

Лига наций C

  • 21:45 Гибралтар – Грузия
  • 21:45 Северная Македония – Болгария

Лига наций D

  • 21:45 Сан-Марино – Эстония

21:45 Англия – Германия

21:45 Венгрия – Италия

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Италия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
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Источник Sport.ua
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Veter
  Такого ещё не видел!  У Салаи не выдержали нервы и он буквально за шкирку стал поднимать с травы итальянского симулянта. За что и получил жёлтую. Но это надо было видеть! Особенно морду итальяшки
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