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Лига наций
Румыния
26.09.2022, FT 4 : 1
Босния и Герцеговина
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Лига наций
27 сентября 2022, 00:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 01:04
171
0

Румыния вынесла Боснию, но вылетела в лигу С, набрав аж 7 очков

Босния и Герцеговина повысилась в классе

27 сентября 2022, 00:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 01:04
171
0
Румыния вынесла Боснию, но вылетела в лигу С, набрав аж 7 очков
Instagram. Сборная Румынии

Вчера, 26 сентября, завершились матчи 6-го тура Лиги наций в группе В3.

Румыния сенсационно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1), но это никак не повлияло на итоговое положение команд.

Финляндия благодаря победе над Черногорией (2:0) избежала вылета из лиги В.

Лига наций

Группа В3. 6-й тур. 26 сентября

Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Рацю, 79 – Джеко, 77

Черногория – Финляндия – 0:2

Голы: Антман, 47, Коллман, 53

Удаление: Томашевич, 17

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Источник Sport.ua
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