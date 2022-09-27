Лига наций
26.09.2022, FT 4 : 1
Лига наций27 сентября 2022, 00:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 01:04
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Румыния вынесла Боснию, но вылетела в лигу С, набрав аж 7 очков
Босния и Герцеговина повысилась в классе
27 сентября 2022, 00:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 01:04
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Вчера, 26 сентября, завершились матчи 6-го тура Лиги наций в группе В3.
Румыния сенсационно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1), но это никак не повлияло на итоговое положение команд.
Финляндия благодаря победе над Черногорией (2:0) избежала вылета из лиги В.
Лига наций
Группа В3. 6-й тур. 26 сентября
Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1
Голы: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Рацю, 79 – Джеко, 77
Черногория – Финляндия – 0:2
Голы: Антман, 47, Коллман, 53
Удаление: Томашевич, 17
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