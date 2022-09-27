Румыния вынесла Боснию, но вылетела в лигу С, набрав аж 7 очков

Вчера, 26 сентября, завершились матчи 6-го тура Лиги наций в группе В3.

Румыния сенсационно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1), но это никак не повлияло на итоговое положение команд.

Финляндия благодаря победе над Черногорией (2:0) избежала вылета из лиги В.

Лига наций

Группа В3. 6-й тур. 26 сентября

Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Рацю, 79 – Джеко, 77

Черногория – Финляндия – 0:2

Голы: Антман, 47, Коллман, 53

Удаление: Томашевич, 17