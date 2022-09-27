Черногория — Финляндия — 0:2. Успех андердогов. Видео голов и обзор матча

В Подгорице в понедельник, 26 сентября, отношения между собой в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги наций выяснили сборные Черногории и Финляндии. Хозяева встречи были фаворитами, но подтвердить свой статус не смогли, потерпев в итоге поражение со счетом 0:2.

Финны решили исход матча в свою пользу двумя голами на первых минутах второй половины. С интервалом в шесть минут отличились Антман и Каллман.

Поединок черногорская команда доигрывала вдесятером — с поля в первом тайме был удален Томашевич. А в середине второй половины на трибуну отправился наставник хозяев Радулович.

Победив, Финляндия с 8 очками заняла в таблице группы В3 второе место. Победителем стала команда Боснии и Герцеговины (11 пунктов). За финнами расположились Черногория и Румыния (по 7 баллов).

Лига наций. Группа В3

6-й тур. 26 сентября

Черногория — Финляндия — 0:2

Голы: Антман, 47 (0:1). Каллман, 53 (0:2).

Удалены: Томашевич, 17; Радулович, 68 (оба — Черногория).

Видеообзор матча