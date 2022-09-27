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Лига наций
Черногория
26.09.2022, FT 0 : 2
Финляндия
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Лига наций
27 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 27 сентября 2022, 01:34
38
0

Черногория — Финляндия — 0:2. Успех андердогов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча заключительного 6-го тура Лиги наций

27 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 27 сентября 2022, 01:34
38
0
Черногория — Финляндия — 0:2. Успех андердогов. Видео голов и обзор матча
palloliitto.fi

В Подгорице в понедельник, 26 сентября, отношения между собой в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги наций выяснили сборные Черногории и Финляндии. Хозяева встречи были фаворитами, но подтвердить свой статус не смогли, потерпев в итоге поражение со счетом 0:2.

Финны решили исход матча в свою пользу двумя голами на первых минутах второй половины. С интервалом в шесть минут отличились Антман и Каллман.

Поединок черногорская команда доигрывала вдесятером — с поля в первом тайме был удален Томашевич. А в середине второй половины на трибуну отправился наставник хозяев Радулович.

Победив, Финляндия с 8 очками заняла в таблице группы В3 второе место. Победителем стала команда Боснии и Герцеговины (11 пунктов). За финнами расположились Черногория и Румыния (по 7 баллов).

Лига наций. Группа В3

6-й тур. 26 сентября

Черногория — Финляндия — 0:2

Голы: Антман, 47 (0:1). Каллман, 53 (0:2).

Удалены: Томашевич, 17; Радулович, 68 (оба — Черногория).

Видеообзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Кялльман (Финляндия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Антман (Финляндия).
18’
Зарко Томашевич (Черногория) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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