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Гибралтар
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Лига наций
27 сентября 2022, 00:57 | Обновлено 27 сентября 2022, 01:50
70
0

Цитаишвили помог Грузии обыграть Гибралтар, Болгария выиграла у Македонии

Завершился последний тур в группе С4 Лиги наций

27 сентября 2022, 00:57 | Обновлено 27 сентября 2022, 01:50
70
0
Цитаишвили помог Грузии обыграть Гибралтар, Болгария выиграла у Македонии
Twitter US Open. Сборная Грузии по футболу

Вчера, 26 сентября, состоялся 6-й тур в группе С4 Лиги наций.

Грузия обыграла Гибралтар и укрепила свое 1-е место. К слову, 2-й гол в составе сборной забил Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Сборная Грузии повысилась в классе.

Болгария минимально выиграла у Македонии и обеспечила себе 2-е место в группе.

Лига наций. 6-й тур

Группа С4. 26 сентября

Гибралтар – Грузия – 1:2

Голы: Эннесли, 75 – Кварацхелия, 19, Цитаишвили, 48

Македония – Болгария – 0:1

Гол: Десподов, 50

Удаление: Тодороски, 14

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Источник Sport.ua
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