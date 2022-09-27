Цитаишвили помог Грузии обыграть Гибралтар, Болгария выиграла у Македонии
Завершился последний тур в группе С4 Лиги наций
Вчера, 26 сентября, состоялся 6-й тур в группе С4 Лиги наций.
Грузия обыграла Гибралтар и укрепила свое 1-е место. К слову, 2-й гол в составе сборной забил Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Сборная Грузии повысилась в классе.
Болгария минимально выиграла у Македонии и обеспечила себе 2-е место в группе.
Лига наций. 6-й тур
Группа С4. 26 сентября
Гибралтар – Грузия – 1:2
Голы: Эннесли, 75 – Кварацхелия, 19, Цитаишвили, 48
Македония – Болгария – 0:1
Гол: Десподов, 50
Удаление: Тодороски, 14
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