Цитаишвили помог Грузии обыграть Гибралтар, Болгария выиграла у Македонии

Вчера, 26 сентября, состоялся 6-й тур в группе С4 Лиги наций.

Грузия обыграла Гибралтар и укрепила свое 1-е место. К слову, 2-й гол в составе сборной забил Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Сборная Грузии повысилась в классе.

Болгария минимально выиграла у Македонии и обеспечила себе 2-е место в группе.

Лига наций. 6-й тур

Группа С4. 26 сентября

Гибралтар – Грузия – 1:2

Голы: Эннесли, 75 – Кварацхелия, 19, Цитаишвили, 48

Македония – Болгария – 0:1

Гол: Десподов, 50

Удаление: Тодороски, 14