Северная Македония — Болгария — 0:1. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 26 сентября, в Скопье в поединке заключительного — шестого — тура группового этапа Лиги наций отношения выяснили сборные Северной Македонии и Болгарии.

Их спор решил единственный гол, который вначале второго тайма забил полузащитник «Лудогорца» Кирил Деспотов. 1:0 — болгары завершили турнир на мажорной ноте.

Набрав три очка, Болгария в итоговой таблице квартета заняла 2 место с 9 пунктами. Выиграла группу Грузия, у которой 16 очков. Третью позицию заняла сборная Северной Македонии (7 очков), четвертое место у Гибралтара (1 балл).

Лига наций. Группа С4

6-й тур. 26 сентября

Северная Македония — Болгария— 0:1

Гол: Деспотов, 50 (0:1).

Удален Тодороски, 14 (Северная Македония).

Видеообзор матча