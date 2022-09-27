Северная Македония — Болгария — 0:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча заключительного 6-го тура Лиги наций
В понедельник, 26 сентября, в Скопье в поединке заключительного — шестого — тура группового этапа Лиги наций отношения выяснили сборные Северной Македонии и Болгарии.
Их спор решил единственный гол, который вначале второго тайма забил полузащитник «Лудогорца» Кирил Деспотов. 1:0 — болгары завершили турнир на мажорной ноте.
Набрав три очка, Болгария в итоговой таблице квартета заняла 2 место с 9 пунктами. Выиграла группу Грузия, у которой 16 очков. Третью позицию заняла сборная Северной Македонии (7 очков), четвертое место у Гибралтара (1 балл).
Лига наций. Группа С4
6-й тур. 26 сентября
Северная Македония — Болгария— 0:1
Гол: Деспотов, 50 (0:1).
Удален Тодороски, 14 (Северная Македония).
Видеообзор матча
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