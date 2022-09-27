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Лига наций
27 сентября 2022, 05:31 | Обновлено 27 сентября 2022, 05:33
26
0

Северная Македония — Болгария — 0:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча заключительного 6-го тура Лиги наций

27 сентября 2022, 05:31 | Обновлено 27 сентября 2022, 05:33
26
0
Северная Македония — Болгария — 0:1. Видео голов и обзор матча
bfunion.bg

В понедельник, 26 сентября, в Скопье в поединке заключительного — шестого — тура группового этапа Лиги наций отношения выяснили сборные Северной Македонии и Болгарии.

Их спор решил единственный гол, который вначале второго тайма забил полузащитник «Лудогорца» Кирил Деспотов. 1:0 — болгары завершили турнир на мажорной ноте.

Набрав три очка, Болгария в итоговой таблице квартета заняла 2 место с 9 пунктами. Выиграла группу Грузия, у которой 16 очков. Третью позицию заняла сборная Северной Македонии (7 очков), четвертое место у Гибралтара (1 балл).

Лига наций. Группа С4

6-й тур. 26 сентября

Северная Македония — Болгария— 0:1

Гол: Деспотов, 50 (0:1).

Удален Тодороски, 14 (Северная Македония).

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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