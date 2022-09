НЕЙМАР — об отношениях с Мбаппе: «Я не хочу отвечать»

По окончании товарищеского матча сборной Бразилии с командой Ганы (3:0), в котором Неймар отдал две голевые передачи, парижский журналист Оджора Бабатунде попытался уточнить у бразильца ситуацию по его отношениям с Килианом Мбаппе.

— Какие у вас отношения с Мбаппе?

— Я не понимаю вопрос.

— Какие у вас с Мбаппе сейчас отношения?

— Пффф, я не хочу отвечать, — заявил Неймар.

Ранее сообщалось, что в отношениях между Мбаппе и Неймаром не все гладко — якобы имеет место конфликт, который вызван распределениями ролей между игроками в матчах «ПСЖ».

