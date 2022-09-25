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  4. НЕЙМАР — об отношениях с Мбаппе: «Я не хочу отвечать»
Франция
25 сентября 2022, 13:48 | Обновлено 25 сентября 2022, 14:00
595
0

НЕЙМАР — об отношениях с Мбаппе: «Я не хочу отвечать»

Бразильского нападающего спросили о взаимоотношениях с французом

25 сентября 2022, 13:48 | Обновлено 25 сентября 2022, 14:00
595
0
НЕЙМАР — об отношениях с Мбаппе: «Я не хочу отвечать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Килиан Мбаппе

По окончании товарищеского матча сборной Бразилии с командой Ганы (3:0), в котором Неймар отдал две голевые передачи, парижский журналист Оджора Бабатунде попытался уточнить у бразильца ситуацию по его отношениям с Килианом Мбаппе.

— Какие у вас отношения с Мбаппе?

— Я не понимаю вопрос.

— Какие у вас с Мбаппе сейчас отношения?

— Пффф, я не хочу отвечать, — заявил Неймар.

Ранее сообщалось, что в отношениях между Мбаппе и Неймаром не все гладко — якобы имеет место конфликт, который вызван распределениями ролей между игроками в матчах «ПСЖ».

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Неймар Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ПСЖ
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Источник Сайт журналиста Ди Марцио
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