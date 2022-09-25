НЕЙМАР — об отношениях с Мбаппе: «Я не хочу отвечать»
Бразильского нападающего спросили о взаимоотношениях с французом
По окончании товарищеского матча сборной Бразилии с командой Ганы (3:0), в котором Неймар отдал две голевые передачи, парижский журналист Оджора Бабатунде попытался уточнить у бразильца ситуацию по его отношениям с Килианом Мбаппе.
— Какие у вас отношения с Мбаппе?
— Я не понимаю вопрос.
— Какие у вас с Мбаппе сейчас отношения?
— Пффф, я не хочу отвечать, — заявил Неймар.
Ранее сообщалось, что в отношениях между Мбаппе и Неймаром не все гладко — якобы имеет место конфликт, который вызван распределениями ролей между игроками в матчах «ПСЖ».
Here’s Neymar when asked about Kylian Mbappé after Brazil game tonight. 🇧🇷🇫🇷 #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2022
Here @ojbsports question and Ney’s answer ⤵️🎥pic.twitter.com/Zo1s55dBWx
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