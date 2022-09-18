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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
18.09.2022 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 сентября 2022, 22:00 |
31
0

Атлетико – Реал. Мадридское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 сентября в 22:00 поединок 6-го тура чемпионата Испании

18 сентября 2022, 22:00 |
31
0
Атлетико – Реал. Мадридское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

18 сентября в 22:00 в матче 6-го тура испанской Ла Лиги играют «Атлетико» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Атлетико – Реал. Мадридское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеоосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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