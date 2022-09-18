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Италия18 сентября 2022, 22:00 |
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Атлетико – Реал. Мадридское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 сентября в 22:00 поединок 6-го тура чемпионата Испании
18 сентября 2022, 22:00 |
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18 сентября в 22:00 в матче 6-го тура испанской Ла Лиги играют «Атлетико» и «Реал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Атлетико – Реал. Мадридское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеоосервис MEGOGO.
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Стартовые составы команд
📋✅ Our derby starting XI!#AtletiRealMadrid pic.twitter.com/y44vTVulJl— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 18, 2022
Your Atleti XI for the Madrid Derby 💪 pic.twitter.com/MgUjjxRWYk— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 18, 2022
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