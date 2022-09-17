Атлетико Мадрид

Главный матч тура чемпионата Испании состоится 18 сентября, когда «Атлетико» примет лидера «Реал».

Нельзя сказать, что «Атлетико» плохо начал новый сезон чемпионата Испании, но пока что команда Диего Симеоне занимает только 7-е место с 10 очками после пяти встреч. Правда, с сильными соперниками у команды не складывается: поражение от «Вильярреала» и ничья с «Реал Сосьедадом».

Что касается Лиги чемпионов, то «Атлетико» сумел обыграть «Порту» и проиграл «Байеру». В целом, нормальный старт, но матч против «Реала» станет первым большим вызовом.

Если у кого-то сейчас все хорошо, то это именно у команды Карло Анчелотти. Мадридцы со старта сезона провели во всех турнирах 8 матчей, добыли 8 побед и ни разу не пропускали больше одного гола за матч. «Реал» выдал лучшую победную серию со старта сезона в истории клуба с 1962 года. Посмотрим, сумеет ли Симеоне придумать нечто, чтобы остановить такой ход соперника.

Главной проблемой «Атлетико» может стать отсутствие основного вратаря Яна Облака, пропустившего матч Лиги чемпионов. Судя по всему, многолетний лидер не сыграет в дерби, поэтому в воротах снова появится хорват Иво Грбич. Кроме того, не сыграют Стефан Савич, Хосе Хименес, Тома Лемар и Серхи Регилон. В общем, трудностей у «Атлетико» хватает. Еще стоит вспомнить, что форвард Антуан Гризманн появляется только на замену во втором тайме, чтобы клубу по условиям договора с «Барселоной» не нужно было платить за француза полную сумму обязательного выкупа.

У «Реала» матч, скорее всего, пропустит Карим Бензема. Игрок получил травму в Лиге чемпионов и пропустил два матча. С «Атлетико» точно не сыграет Лукас Васкес, и это все проблемы команды.

Учитывая суперстарт «Реала» в сезоне, команда Анчелотти, конечно, является фаворитом противостояния.

Нашей ставкой будет успех «Реала» по линии Parimatch с коэффициентом 2.37.

18 сентября, воскресенье