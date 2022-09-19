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Испания
19 сентября 2022, 00:01 | Обновлено 19 сентября 2022, 00:59
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Обогнали Барселону. Реал победил Атлетико и возглавил турнирную таблицу

Подопечные Симеоне не смогли справиться с контратаками соперников

19 сентября 2022, 00:01 | Обновлено 19 сентября 2022, 00:59
380
0
Обогнали Барселону. Реал победил Атлетико и возглавил турнирную таблицу
Твиттер Реала

Накануне каталонская «Барселона» выиграла свой матч и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. Чтобы отодвинуть извечных конкурентов, мадридскому «Реалу» было необходимо выиграть у принципиального соседа по городу – «Атлетико».

Главная ударная сила команды – Карим Бензема – был в лазарете. На его позицию Анчелотти поставил вингера Родриго и не прогадал - именно бразилец открыл счет в матче, уже на 18 минуте в одно касание смачно расстреляв ворота Облака после заброса от Тчуамени.

Фото - твиттер Реала

Территориальное преимущество имели «матрасники», но ничего не могли сделать против контратак подопечных Анчелотти В одной из них счет удвоился – Винисиус (он сегодня успевал и рейды делать, и карточки для соперников выпрашивать, и перебрасывать мяч через соперника пяткой из статического положения) промчался по левому флангу и пробил в ближнюю штангу, а отскок добил Вальверде .

Во втором тайме «Реал» грамотно «засушил» игру, а Диего Симеоне плана Б, по-видимому, не имел. Удалось только сократить разрыв в счете – Эрмосо замкнул навес с углового после неуверенной игры на выходе от Куртуа.

В последние минуты на поле было больше эмоций и стычек, чем конструктива. «Сливочные» заслуженно выиграли и со стопроцентным показателем набранных очков вернулись на вершину турнирной таблицы.

Чемпионат Испании. Ла Лига. 6 тур.

«Атлетіко» - «Реал» - 1:2.

Эрмосо, 83 - Родриго, 18, Вальверде, 36.

Рейнилду, 29, Коке, 64, Эрмосо, 89 - Кроос, 33, Карвахаль, 89.

Эрмосо, 90+1 (вторая ЖК).

«Атлетико»: Облак - Фелипе, Витсель, Рейнилду - Коке (Корреа, 74), Льоренте, де Пауль (Мората, 62), Кондогбия (Сауль, 82), Феррейра-Карраско (Эрмосо, 74) - Гризманн, Жоау Фелиш (Кунья, 62).

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 74), Алаба, Менди - Модрич (Камавинга, 82), Тчуамени, Кроос (Себальос, 86) - Вальверде, Родриго (Асенсио, 86), Винисиус.

Арбитр: Хосе Мунуера Монтеро.

Стадион: «Ванда Метрополітано» (Мадрид, Іспанія)

АТЛЕТИКО - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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