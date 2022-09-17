В воскресенье, 18 сентября, состоится поединок 6 тура испанской Ла Лиги, в котором будут играть мадридские «Атлетико» и «Реал». Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания), начало – в 22:00 по Киеву.

Последний раз команды играли между собой в прошлом чемпионате. Тогда «Реал» досрочно оформил чемпионство и мог в матче даже против принципиального соперника расслабиться. Что и сделал – первая игра Андрея Лунина в Примере за «сливочных» закончилась поражением 0:1. «Барселона» тогда не была конкурентом команде Анчелотти, но в этом сезоне иначе – именно подопечные Хави лидируют в чемпионате, победив в субботу «Эльче» со счетом 3:0. Чтобы вернуть себе единоличное лидерство, «Реалу» нужно обязательно выиграть мадридское дерби. «Атлетико» на старте сезона пробуксовывает, но в матче против принципиального соперника непременно постарается поставить ему подножку.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Атлетико» – «Реал», за которой можно следить здесь.