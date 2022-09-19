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Испания
19 сентября 2022, 03:03 | Обновлено 19 сентября 2022, 03:53
8
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Атлетико будет бороться до конца»

Наставник «Реала» – о чемпионской гонке в Ла Лиге

19 сентября 2022, 03:03 | Обновлено 19 сентября 2022, 03:53
8
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Атлетико будет бороться до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

«У нас было преимущество в два мяча, мы хорошо защищались. Во втором тайме нашим действиям не хватало эффективности. Нужно было искать разрывы между линиями и играть вертикально. Не хватало желания пойти вперед и нанести сопернику еще больший урон.

Я считаю «Атлетико» очень хорошей командой, там много мастеров. У них возникли проблемы на старте сезона, но команда будет бороться до конца. На данный момент ничего не решено. Мы начали сезон хорошо, они – похуже, но все может измениться», - сказал Анчелотти.

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Источник Marca
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