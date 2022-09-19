18.09.2022, FT 1 : 2
Испания19 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 02:39
47
0
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
19 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 02:39
47
0
В рамках 6-го тура испанской Примеры состоялось мадридское дерби, в котором «Атлетико» проиграло «Реалу» со счетом 1:2.
События матча
90’
Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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