Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
18.09.2022, FT 1 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 02:39
47
0

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

19 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 02:39
47
0
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 6-го тура испанской Примеры состоялось мадридское дерби, в котором «Атлетико» проиграло «Реалу» со счетом 1:2.

События матча

90’
Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
По теме:
Брентфорд – Арсенал – 0:3. Видео голов и обзор матча
Обогнали Барселону. Реал победил Атлетико и возглавил турнирную таблицу
Атлетико – Реал. Мадридское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетико Мадрид Реал Мадрид видео голов и обзор Атлетико - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник MEGOGO
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко получил третью высшую оценку за матч Эвертона с Вест Хэмом
Футбол | 18 сентября 2022, 23:12 1
Миколенко получил третью высшую оценку за матч Эвертона с Вест Хэмом
Миколенко получил третью высшую оценку за матч Эвертона с Вест Хэмом

Веб-портал WhoScored поставил украинцу за игру АПЛ оценку 7.4

Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
Бокс | 18 сентября 2022, 13:21 1
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой

Канело получил более чем в два раза больше оппонента

Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Бокс | 18.09.2022, 07:36
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Футбол | 18.09.2022, 04:00
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Украинки выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу U-19
Волейбол | 18.09.2022, 19:14
Украинки выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу U-19
Украинки выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отставка Багатскиса, неудача на ЧМ против Германии, Холанд пишет историю
Отставка Багатскиса, неудача на ЧМ против Германии, Холанд пишет историю
18.09.2022, 06:35
Футбол
Геннадий ГОЛОВКИН: «Я вернусь. Я все еще чемпион»
Геннадий ГОЛОВКИН: «Я вернусь. Я все еще чемпион»
18.09.2022, 09:39 1
Бокс
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
17.09.2022, 20:11 1
Бокс
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
18.09.2022, 11:22 8
Футбол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
18.09.2022, 08:23
Другие виды
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
18.09.2022, 05:45
Бокс
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
18.09.2022, 20:15 1
Футбол
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
18.09.2022, 14:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности