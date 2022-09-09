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Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 20:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 21:14
2515
0

Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью

Двух игроков киевского «Динамо» ждут операции в Испании

09 сентября 2022, 20:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 21:14
2515
0
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
ФК Динамо Киев. Бущан и Шапаренко

Травмированные футболиста «Динамо» Георгий Бущан и Николай Шапаренко будут прооперированы в Барселоне.

Об этом сообщил журналист Эмануэль Рошу, ссылаясь на слова главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

Оба игрока получили травмы в матче Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2). Вратарь Георгий Бущан повредил колено. Хавбек Николай Шапаренко получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки.

Бущан предварительно проведет один месяц без футбола, а Шапаренко выбыл на полгода.

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Николай Шапаренко Георгий Бущан Динамо Киев травма травма колена Фенербахче - Динамо Лига Европы
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