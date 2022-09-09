Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью

Травмированные футболиста «Динамо» Георгий Бущан и Николай Шапаренко будут прооперированы в Барселоне.

Об этом сообщил журналист Эмануэль Рошу, ссылаясь на слова главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

Оба игрока получили травмы в матче Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2). Вратарь Георгий Бущан повредил колено. Хавбек Николай Шапаренко получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки.

Бущан предварительно проведет один месяц без футбола, а Шапаренко выбыл на полгода.