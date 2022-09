Невероятный Рафаэль Надаль! Испанец выиграл 21-й матч подряд на Grand Slam

В 1/32 финала Открытого чемпионата США по теннису испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР 2) в трех сетах обыграл Фабио Фоньини (Италия, ATP 60).

US Open. 1/32 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:2, 4:6, 2:6, 1:6

В предыдущем раунде легендарный испанец также проиграл стартовый сет Ринке Хидзикате (Австралия, ATP 198), но далее забрал три партии подряд.

Отметим, что Надаль выиграл 21-й матч подряд на Grand Slam. В этом году Рафа выиграл Australia Open, Ролан Гаррос и дошел до полуфинала Уимблдона, где снялся с матча против Ника Кирьоса из-за проблем с мышцами живота.

Далее Рафаэль сыграет с Ришаром Гаске (Франция, ATP 91). Счет в личных встречах 17:0 в пользу испанца.

Rafa flips the script 7 years after his last #USOpen match vs. Fognini. pic.twitter.com/v551bZUu4t