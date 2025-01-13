Битвы ветеранов не будет. Экс-девятый номер АТР снялся с Australian Open
Фабио Фоньини отказался выступать на мейджоре, Григор Димитров получил нового соперника
37-летний бывший девятый номер рейтинга и итальянский теннисист Фабио Фоньини (АТР 88) снялся с Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1-м раунде итальянец должен был сыграть против 33-летнего Григора Димитрова (Болгария, ATP 10). Однако поединок ветеранов не стоится, поскольку Фоньини отказался от выступлений на мейджоре из-за травмы, полученной еще на турнире АТР 250 в Аделаиде.
Место Фоньини в основной сетке займет лаки-лузер Франческо Пассаро (АТР 104), который и сыграет с Димитров на старте соревнований.
Лучшим результатом Фоньини за карьеру на кортах Мельбурна является 4-й раунд, до которого он доходил 4 раза – в 2014, 2018, 2020 и 2021 годах.
Ранее с Australian Open снялась бывшая шестая ракетка мира Маркета Вондроушова.
🔴 FOGNINI SI RITIRA: CONTRO DIMITROV GIOCHERÀ PASSARO— Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 13, 2025
Fabio deve fermarsi dopo l'infortunio al piede che l'aveva già costretto al ritiro ad Adelaide: contro Dimitrov giocherà un altro italiano, Francesco Passaro!🇮🇹🔜
Auguriamo a Fognini una pronta guarigione 💪🏻#AO2025 pic.twitter.com/yud7K3aNn5
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