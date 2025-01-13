Битвы ветеранов не будет. Экс-девятый номер АТР снялся с Australian Open

37-летний бывший девятый номер рейтинга и итальянский теннисист Фабио Фоньини (АТР 88) снялся с Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1-м раунде итальянец должен был сыграть против 33-летнего Григора Димитрова (Болгария, ATP 10). Однако поединок ветеранов не стоится, поскольку Фоньини отказался от выступлений на мейджоре из-за травмы, полученной еще на турнире АТР 250 в Аделаиде.

Место Фоньини в основной сетке займет лаки-лузер Франческо Пассаро (АТР 104), который и сыграет с Димитров на старте соревнований.

Лучшим результатом Фоньини за карьеру на кортах Мельбурна является 4-й раунд, до которого он доходил 4 раза – в 2014, 2018, 2020 и 2021 годах.

Ранее с Australian Open снялась бывшая шестая ракетка мира Маркета Вондроушова.