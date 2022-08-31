Заставил Рафу попотеть. Австралиец взял сет у Надаля, но тот выиграл матч

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (ATP 3) вышел во второй раунд US Open 2022.

Однако победа в первом раунде, где ему противостоял австралиец Ринки Хидзиката (ATP 198), далась знаменитому испанцу непросто.

Австралиец, получивший вайлд-кард для участия в турнире, взял первый сет. Надалю пришлось увеличить мощность, чтобы в итоге одержать победу в четырех сетах. Матч длился 3 часа 12 минут.

В следующем раунде Надаль будет играть против Фабио Фоньини из Италии (ATP 60).

US Open 2022. Мужчины. Первый раунд

Рафаэль Надаль (Испания) [2] – Ринки Хидзиката (Австралия) [WC] – 4:6, 6:2, 6:3, 6:3