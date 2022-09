Трансферное окно закрывается, а Роналду в МЮ? Португалец остается

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет команду:

«Мы с самого начала говорили, что строим свои планы с Криштиану Роналду в составе. Это было очевидно. Мы с ним на одной волне. Мы счастливы, что он играет у нас, а он счастлив быть игроком "Манчестер Юнайтед".

Надеюсь, совместными усилиями мы сможем добиться успеха в этом сезоне», – цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романов своем Twitter.

Отметим, что во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов, в частности с «Наполи». Из-за непопадания в Лигу чемпионов португальский футболист хочет покинуть команду, но, видимо, команду он не сменит. Действующий контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2023 года.

