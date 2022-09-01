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  4. Трансферное окно закрывается, а Роналду в МЮ? Португалец остается
Англия
01 сентября 2022, 10:32 |
14
0

Трансферное окно закрывается, а Роналду в МЮ? Португалец остается

Эрик тен Хаг сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет команду

01 сентября 2022, 10:32 |
14
0
Трансферное окно закрывается, а Роналду в МЮ? Португалец остается
Instagram. Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет команду:

«Мы с самого начала говорили, что строим свои планы с Криштиану Роналду в составе. Это было очевидно. Мы с ним на одной волне. Мы счастливы, что он играет у нас, а он счастлив быть игроком "Манчестер Юнайтед".

Надеюсь, совместными усилиями мы сможем добиться успеха в этом сезоне», – цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романов своем Twitter.

Отметим, что во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов, в частности с «Наполи». Из-за непопадания в Лигу чемпионов португальский футболист хочет покинуть команду, но, видимо, команду он не сменит. Действующий контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2023 года.

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Эрик тен Хаг Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
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