Три варианта. Известно, где может продолжить карьеру Мохамед Салах

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «ПСЖ», «Аль-Хиляль» или «Ювентус», сообщает Fichajes.

По информации источника, все три клуба готовы побороться за лидера «мерсисайдцев», когда у египтянина закончится контракт. Нынешнее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года, поэтому клубы могут начать переговоры с игроком зимой 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего звездного вингера в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 17 голевых передач.

Ранее Салах высказался, о ситуации с продлением контракта.