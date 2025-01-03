Три варианта. Известно, где может продолжить карьеру Мохамед Салах
Вингером интересуются «ПСЖ», «Аль-Хиляль» и «Ювентус»
Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «ПСЖ», «Аль-Хиляль» или «Ювентус», сообщает Fichajes.
По информации источника, все три клуба готовы побороться за лидера «мерсисайдцев», когда у египтянина закончится контракт. Нынешнее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года, поэтому клубы могут начать переговоры с игроком зимой 2025 года.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего звездного вингера в 55 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 17 голевых передач.
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