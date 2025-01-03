Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три варианта. Известно, где может продолжить карьеру Мохамед Салах
Англия
03 января 2025, 23:31 |
636
1

Три варианта. Известно, где может продолжить карьеру Мохамед Салах

Вингером интересуются «ПСЖ», «Аль-Хиляль» и «Ювентус»

03 января 2025, 23:31 |
636
1
Три варианта. Известно, где может продолжить карьеру Мохамед Салах
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «ПСЖ», «Аль-Хиляль» или «Ювентус», сообщает Fichajes.

По информации источника, все три клуба готовы побороться за лидера «мерсисайдцев», когда у египтянина закончится контракт. Нынешнее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года, поэтому клубы могут начать переговоры с игроком зимой 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего звездного вингера в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 17 голевых передач.

Ранее Салах высказался, о ситуации с продлением контракта.

По теме:
Звезда Шахтера близка к смене клуба. Известны сумма трансфера и зарплата
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Ювентус – Милан – 1:2. Все решил курьезный автогол. Видео голов и обзор
Мохамед Салах Ливерпуль ПСЖ Аль-Хиляль Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Футбол | 03 января 2025, 16:21 0
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»

Бельгийский вратарь рассказал о возможном возвращении в сборную

Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Бокс | 03 января 2025, 03:15 9
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри

Владимир считает, что ему по силам победить Тайсона

Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова
Футбол | 03.01.2025, 16:26
Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова
Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова
Он забил 62 гола. Кто стал лучшим бомбардиром в 2024 году
Футбол | 03.01.2025, 22:37
Он забил 62 гола. Кто стал лучшим бомбардиром в 2024 году
Он забил 62 гола. Кто стал лучшим бомбардиром в 2024 году
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 03.01.2025, 03:52
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ulefka
Який Ювентус!2 варфанти - або за баблом і модою в Париж або ще за більшим баблом до шехів!Іншого не дано!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
03.01.2025, 02:56
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 4
Футбол
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 11
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
02.01.2025, 10:49 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2025, 10:15 4
Хоккей
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
03.01.2025, 08:55 23
Бокс
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем