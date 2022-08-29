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  4. Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
Италия
29 августа 2022, 20:42 |
2911
2

Наполи согласился подписать Криштиану Роналду

В обратном направлении отправится Виктор Осимхен

29 августа 2022, 20:42 |
2911
2
Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду близок к тому, чтобы в последние дни трансферного окна таки перейти в клуб-участник Лиги чемпионов. Подписать 37-летнего португальца согласился «Наполи».

Рассматриваются два варианта: аренда на один год и полноценный трансфер. Роналду может стать частью трансфера Виктор Осимхена.

«Наполи» требует за нигерийца 130 миллионов евро, «Манчестер Юнайтед» готов дать 100 миллиона и при этом взять на себя 85% зарплаты Роналду за следующий сезон.

Напомним, кроме «Наполи» услуги Роналду недавно предлагались также «Милану».

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Криштиану Роналду Наполи Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник Manchester Evening News
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OKs100
Неплохое усиление Наполи будет на 4-5 сезонов.
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0
dassin
Выйду наполе играть, далекоо меня видать)
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