Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
В обратном направлении отправится Виктор Осимхен
Криштиану Роналду близок к тому, чтобы в последние дни трансферного окна таки перейти в клуб-участник Лиги чемпионов. Подписать 37-летнего португальца согласился «Наполи».
Рассматриваются два варианта: аренда на один год и полноценный трансфер. Роналду может стать частью трансфера Виктор Осимхена.
«Наполи» требует за нигерийца 130 миллионов евро, «Манчестер Юнайтед» готов дать 100 миллиона и при этом взять на себя 85% зарплаты Роналду за следующий сезон.
Напомним, кроме «Наполи» услуги Роналду недавно предлагались также «Милану».
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