Наполи согласился подписать Криштиану Роналду

Криштиану Роналду близок к тому, чтобы в последние дни трансферного окна таки перейти в клуб-участник Лиги чемпионов. Подписать 37-летнего португальца согласился «Наполи».

Рассматриваются два варианта: аренда на один год и полноценный трансфер. Роналду может стать частью трансфера Виктор Осимхена.

«Наполи» требует за нигерийца 130 миллионов евро, «Манчестер Юнайтед» готов дать 100 миллиона и при этом взять на себя 85% зарплаты Роналду за следующий сезон.

Напомним, кроме «Наполи» услуги Роналду недавно предлагались также «Милану».