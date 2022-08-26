Услуги Роналду предложили двум итальянским топ-клубам
Форвард «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Милан» или «Наполи»
Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш предложил услуги игрока двум итальянским топ-клубам – «Милану» и «Наполи». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Оба клуба выступают в Лиге чемпионов, что является главным критерием для Роналду. Это уже вторая попытка Мендеша предложить услуги Роналду «Милану». В первый раз чемпионы Италии отказались, но сейчас ситуация может измениться из-за того, что в последние дни трансферного окна может быть продан лидер атак «Милана» Рафаэл Леау: им интересуется «Челси».
Расчет «Манчестер Юнайтед» на то, что подписание Каземиро заставит Роналду отказаться от идеи перехода в другой клуб, пока что не оправдался.
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