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  4. Услуги Роналду предложили двум итальянским топ-клубам
Англия
26 августа 2022, 14:23 |
530
0

Услуги Роналду предложили двум итальянским топ-клубам

Форвард «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Милан» или «Наполи»

26 августа 2022, 14:23 |
530
0
Услуги Роналду предложили двум итальянским топ-клубам
ФК Манчестер Юнайтед

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш предложил услуги игрока двум итальянским топ-клубам – «Милану» и «Наполи». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Оба клуба выступают в Лиге чемпионов, что является главным критерием для Роналду. Это уже вторая попытка Мендеша предложить услуги Роналду «Милану». В первый раз чемпионы Италии отказались, но сейчас ситуация может измениться из-за того, что в последние дни трансферного окна может быть продан лидер атак «Милана» Рафаэл Леау: им интересуется «Челси».

Расчет «Манчестер Юнайтед» на то, что подписание Каземиро заставит Роналду отказаться от идеи перехода в другой клуб, пока что не оправдался.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Милан Наполи Джанлука Ди Марцио трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Жорже Мендеш
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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