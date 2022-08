ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико взял в аренду 25-летнего защитника Тоттенхэма

Защитник Серхио Регилон перешел из английского «Тоттенхэма» в испанский «Атлетико».

25-летний футболист отправился в Мадрид на правах аренды на один сезон.

Регилон является воспитанником «Реала». Оттуда он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года за 30 млн евро.

В минувшем сезоне Регилон забил 2 гола в 31 матчах за «шпор». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего защитника в 25 млн евро.

Official, confirmed. Sergio Reguilón joins Atletico Madrid on loan move from Tottenham, no buy option has been included. ⚪️🔴🤝 #Atleti



Reguilón has completed medical tests in the morning — he was priority target as LB to replace Lodi. pic.twitter.com/dKeIEvILgu