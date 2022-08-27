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Испания
27 августа 2022, 17:34 |
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Атлетико работает над трансферном защитника Тоттенхэма

Серхио Регилон может вернуться в Испанию

27 августа 2022, 17:34 |
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Атлетико работает над трансферном защитника Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» Мадрид начал переговоры с «Тоттенхэмом» по поводу трансфера защитника Серхио Регилона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В «Атлетико» рассматривают Регилона в качестве замены Ренану Лоди, который может отправиться в аренду в «Ноттингем Форест». Ранее «Тоттенхэм» планировал включить Регилона в сделку по трансферу Руслана Малиновского из «Аталанты».

Контракт Регилона с «Тотенхэмом» действует до лета 2025 года трансферная стоимость 25-летнего испанца оценивается в 25 миллионов евро.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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