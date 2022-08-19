Тоттенхэм предложил Аталанте защитника в обмен на Малиновского

«Тоттенхэм» продолжает работу над трансфером полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Итальянский клуб требует за 29-летнего украинца более 20 миллионов евро.

По информации итальянских СМИ, «Тоттенхэм» хочет предложить «Аталанте» в обмен на Малиновского своего защитника Серхио Регилона. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету 25-летнего испанца 2 гола и 3 ассиста в 31 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт Регилона рассчитан до лета 2025 года.