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  4. Тоттенхэм предложил Аталанте защитника в обмен на Малиновского
Англия
19 августа 2022, 14:39 |
649
1

Тоттенхэм предложил Аталанте защитника в обмен на Малиновского

В Италию может отправиться Серхио Регилон

19 августа 2022, 14:39 |
649
1
Тоттенхэм предложил Аталанте защитника в обмен на Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Регилон

«Тоттенхэм» продолжает работу над трансфером полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Итальянский клуб требует за 29-летнего украинца более 20 миллионов евро.

По информации итальянских СМИ, «Тоттенхэм» хочет предложить «Аталанте» в обмен на Малиновского своего защитника Серхио Регилона. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету 25-летнего испанца 2 гола и 3 ассиста в 31 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт Регилона рассчитан до лета 2025 года.

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Тоттенхэм Аталанта Руслан Малиновский Серхио Регилон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник Football-Italia
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Комментарии 1
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anacreon
Шкода, якщо піде з Серії А, бо не буде за кого вболівати. Хіба за Спецію Коваленка та якщо нарешті продадуть Довбика в Салернітану.
Краще би гранд Серії А перекупив, але от не хочуть. Хай буде хоч Тотенхем. Команда грає в Лізі чемпіонів. Буде за кого нам вболівати. Окрім Яремчука та Шахтаря. Зіна не в ЛЧ тепер. Буде хоч ще Малиновський.І взагалі приємно бо Руслана. Бо АПЛ є АПЛ. Там інший світ. А Аталанта завжди була клубом, який тимчасово вибився в топи, поки в Роми та Мілана був спад. А ще й Наполі, який теж біля 4-го місця постійно.
Малиновському повезло попасти на пік Аталанти. Прийшов час йти. В 29 років спробувати   АПЛ це дуже престижно. Незабаром вже кінець кар’єри. Там й платити йому там будуть напевно 3-4 рази більше, ніж в Аталанті. Будемо сподіватися, що перейде. За нього виступає той факт, що скоро кінець контракту. А Аталанта схоже не збирається суттєво підвищувати зарплату.  Тому сама його охоче продасть, щоб заробити. Це не Шахтар з цирком навколо  Мудрика. 
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