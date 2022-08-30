17-летняя Фругвиртова добыла первую победу в основе турниров Grand Slam

17-летняя чешская теннисистка Линда Фругвиртова (№167 WTA) стартовала с победы в основе Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде чешка, которая стартовала в квалификации, в двух сетах одолела китаянку Ван Сиюй (№79 WTA).



US Open. Первый круг

Линда Фругвиртова (Чехия) – Ван Сиюй (Китай) – 6:3, 6:4

Для Фругвиртовой это первая победа на таком уровне. Далее она сыграет против девятой сеяной Гарбинье Мугурусы из Испании.