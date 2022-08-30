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  4. 17-летняя Фругвиртова добыла первую победу в основе турниров Grand Slam
US Open
30 августа 2022, 20:18 |
192
0

17-летняя Фругвиртова добыла первую победу в основе турниров Grand Slam

Линда покоряет новые вершины

30 августа 2022, 20:18 |
192
0
17-летняя Фругвиртова добыла первую победу в основе турниров Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Фругвиртова

17-летняя чешская теннисистка Линда Фругвиртова (№167 WTA) стартовала с победы в основе Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде чешка, которая стартовала в квалификации, в двух сетах одолела китаянку Ван Сиюй (№79 WTA).
 
US Open. Первый круг
Линда Фругвиртова (Чехия) – Ван Сиюй (Китай) – 6:3, 6:4

Для Фругвиртовой это первая победа на таком уровне. Далее она сыграет против девятой сеяной Гарбинье Мугурусы из Испании.

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Источник Sport.ua
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