17-летняя Фругвиртова добыла первую победу в основе турниров Grand Slam

17-летняя чешская теннисистка Линда Фругвиртова (№167 WTA) стартовала с победы в основе Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде чешка, которая стартовала в квалификации, в двух сетах одолела китаянку Ван Сиюй (№79 WTA).



US Open. Первый круг

Линда Фругвиртова (Чехия) – Ван Сиюй (Китай) – 6:3, 6:4

Для Фругвиртовой это первая победа на таком уровне. Далее она сыграет против девятой сеяной Гарбинье Мугурусы из Испании.

Linda in da HOUSE 🏠



17-year-old Czech Linda Fruhvirtova notches a first Slam win on her major debut with victory over Wang Xinyu, 6-3, 6-4!#USOpen pic.twitter.com/IioncJxz42