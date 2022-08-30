17-летняя Фругвиртова добыла первую победу в основе турниров Grand Slam
Линда покоряет новые вершины
17-летняя чешская теннисистка Линда Фругвиртова (№167 WTA) стартовала с победы в основе Открытого чемпионата США по теннису.
В первом раунде чешка, которая стартовала в квалификации, в двух сетах одолела китаянку Ван Сиюй (№79 WTA).
US Open. Первый круг
Линда Фругвиртова (Чехия) – Ван Сиюй (Китай) – 6:3, 6:4
Для Фругвиртовой это первая победа на таком уровне. Далее она сыграет против девятой сеяной Гарбинье Мугурусы из Испании.
Linda in da HOUSE 🏠— wta (@WTA) August 30, 2022
17-year-old Czech Linda Fruhvirtova notches a first Slam win on her major debut with victory over Wang Xinyu, 6-3, 6-4!#USOpen pic.twitter.com/IioncJxz42
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