Определена вторая финалистка престижного турнира в Ухане

7-я ракетка мира и олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В полуфинале китаянка обыграла свою соотечественницу Ван Синьюй (Китай, WTA 51) в двух сетах за 1 час и 41 минуту.

WTA 1000 Ухань. Хард. 1/2 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [5] – Ван Синьюй (Китай) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Чжэн впервые в карьере сыграет в финале тысячника. Единственной представительницей Китая, которой удалось завоевать трофей на соревнованиях категории WTA 1000, является Ли На.

В решающем поединке на кортах Уханя Чжэн сыграет против Арины Соболенко, которая ранее одолела Коко Гофф.