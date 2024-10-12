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  4. Определена вторая финалистка престижного турнира в Ухане
WTA
12 октября 2024, 18:01 |
794
0

Определена вторая финалистка престижного турнира в Ухане

Чжэн Циньвень в двух сетах переиграла Ван Синьюй

12 октября 2024, 18:01 |
794
0
Определена вторая финалистка престижного турнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

7-я ракетка мира и олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В полуфинале китаянка обыграла свою соотечественницу Ван Синьюй (Китай, WTA 51) в двух сетах за 1 час и 41 минуту.

WTA 1000 Ухань. Хард. 1/2 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [5] – Ван Синьюй (Китай) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Чжэн впервые в карьере сыграет в финале тысячника. Единственной представительницей Китая, которой удалось завоевать трофей на соревнованиях категории WTA 1000, является Ли На.

В решающем поединке на кортах Уханя Чжэн сыграет против Арины Соболенко, которая ранее одолела Коко Гофф.

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Ван Синьюй Чжэн Циньвень WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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