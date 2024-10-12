Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболенко и Гофф за 2.5 часа определили первую финалистку турнира в Ухане
WTA
12 октября 2024, 14:22 | Обновлено 12 октября 2024, 14:24
451
2

Соболенко и Гофф за 2.5 часа определили первую финалистку турнира в Ухане

Коко не сумела дожать Арину во втором сете

12 октября 2024, 14:22 | Обновлено 12 октября 2024, 14:24
451
2
Соболенко и Гофф за 2.5 часа определили первую финалистку турнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американская теннисистка Коко Гофф (WTA 4) не сумела пробиться в финал хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/2 финала американка в трех сетах проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 30 минут.

WTA 1000 Ухань. Хард. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Коко Гофф (США) [4] – 1:6, 6:4, 6:4

Это была 8-я встреча соперниц. Счет стал равным, 4:4.

Во второй партии Гофф побеждала 4:2 с брейком, но не сумела удержать преимущество, отдав 4 гейма подряд. В третьем сете Коко вернулась с 1:4, сделав счет 4:4, но проиграла два последних гейма.

Коко неделей ранее выиграла трофей на тысячнике в Пекине. Винстрик американки составлял 9 матчей.

В финале на кортах Уханя Соболенко поборется против победительницы противостояния Чжэн Циньвень – Ван Синьюй.

По теме:
Чжэн Циньвень – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минус россиянка. Стали известны полуфинальные пары на супертурнире в Ухане
Коко Гофф Арина Соболенко WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как сыграл Джокович? Определены все полуфиналисты Мастерса в Шанхае
Теннис | 11 октября 2024, 22:57 0
Как сыграл Джокович? Определены все полуфиналисты Мастерса в Шанхае
Как сыграл Джокович? Определены все полуфиналисты Мастерса в Шанхае

Янник Синнер поборется против Томаша Махача, Новак сыграет с Тейлором Фритцем

«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
Футбол | 12 октября 2024, 09:45 6
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика

Вратарь сборной Грузии прокомментировал поражение от Украины

Иван ГЕЦКО: «Довбик был худшим среди украинцев»
Футбол | 12.10.2024, 11:56
Иван ГЕЦКО: «Довбик был худшим среди украинцев»
Иван ГЕЦКО: «Довбик был худшим среди украинцев»
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
Футбол | 11.10.2024, 22:19
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
Бокс | 12.10.2024, 07:47
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sit Simurg
Як не прикро, але в фіналі я не буду ні за кого вболівати (таке буває не часто ) ... 
Ответить
0
Fdail
Тут розповідали про ментальність,яку закладає американська школа тенісу. Не буду заперечувати: їхня підготовка раз в тисячу краще за нашу, але це далеко не панацея ,коли головна зірка з визначними фізичними параметрами( я дивився до половини другого сету й скажу,що вона була не тільки швидшої,а й потужною за цей трактор) не може нормально подати( притому , що деякий час грала як подаван) , майже програє з 40:0 на подачі й не може дотиснути суперницю при 6:1 4:2. І Кіз,і більша частина кар'єри Колінс ,і Аліша Паркс - усе приклади,що якщо Марта провчилася в США не === борола всі проблеми й уже сьогодні була б на першій сходинці,що відповідає її потенціалу.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
12.10.2024, 00:26
Футбол
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
11.10.2024, 07:55 1
Бокс
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
11.10.2024, 08:04 1
Футбол
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
11.10.2024, 23:48 158
Футбол
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
10.10.2024, 19:30 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем