Соболенко и Гофф за 2.5 часа определили первую финалистку турнира в Ухане
Коко не сумела дожать Арину во втором сете
Американская теннисистка Коко Гофф (WTA 4) не сумела пробиться в финал хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
В 1/2 финала американка в трех сетах проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 30 минут.
WTA 1000 Ухань. Хард. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Коко Гофф (США) [4] – 1:6, 6:4, 6:4
Это была 8-я встреча соперниц. Счет стал равным, 4:4.
Во второй партии Гофф побеждала 4:2 с брейком, но не сумела удержать преимущество, отдав 4 гейма подряд. В третьем сете Коко вернулась с 1:4, сделав счет 4:4, но проиграла два последних гейма.
Коко неделей ранее выиграла трофей на тысячнике в Пекине. Винстрик американки составлял 9 матчей.
В финале на кортах Уханя Соболенко поборется против победительницы противостояния Чжэн Циньвень – Ван Синьюй.
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