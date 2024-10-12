Соболенко и Гофф за 2.5 часа определили первую финалистку турнира в Ухане

Американская теннисистка Коко Гофф (WTA 4) не сумела пробиться в финал хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/2 финала американка в трех сетах проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 30 минут.

WTA 1000 Ухань. Хард. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Коко Гофф (США) [4] – 1:6, 6:4, 6:4

Это была 8-я встреча соперниц. Счет стал равным, 4:4.

Во второй партии Гофф побеждала 4:2 с брейком, но не сумела удержать преимущество, отдав 4 гейма подряд. В третьем сете Коко вернулась с 1:4, сделав счет 4:4, но проиграла два последних гейма.

Коко неделей ранее выиграла трофей на тысячнике в Пекине. Винстрик американки составлял 9 матчей.

В финале на кортах Уханя Соболенко поборется против победительницы противостояния Чжэн Циньвень – Ван Синьюй.