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Украина. Первая лига
27 августа 2022, 14:28 |
162
0

Первый матч Первой лиги. «Чернигов» и «Скорук» расписали ничью 1:1

На 50-й минуте был забил первый гол сезона

27 августа 2022, 14:28 |
162
0
Первый матч Первой лиги. «Чернигов» и «Скорук» расписали ничью 1:1
ФК Чернигов

Сегодня, 27 августа, стартовал второй по силе дивизион чемпионата Украины по футбол. В первом туре Первой лиги был сыгран матч между ФК «Чернигов» и ФК «Скорук» Томаковка.

Первая лига. 1-й тур

«Чернигов» – «Скорук» – 1:1

Голы: Сорока, 89 (авт.) – Сорока, 60

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Источник Sport.ua
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