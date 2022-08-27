Украина. Первая лига27 августа 2022, 14:28 |
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Первый матч Первой лиги. «Чернигов» и «Скорук» расписали ничью 1:1
На 50-й минуте был забил первый гол сезона
27 августа 2022, 14:28 |
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Сегодня, 27 августа, стартовал второй по силе дивизион чемпионата Украины по футбол. В первом туре Первой лиги был сыгран матч между ФК «Чернигов» и ФК «Скорук» Томаковка.
Первая лига. 1-й тур
«Чернигов» – «Скорук» – 1:1
Голы: Сорока, 89 (авт.) – Сорока, 60
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