Первый матч Первой лиги. «Чернигов» и «Скорук» расписали ничью 1:1

Сегодня, 27 августа, стартовал второй по силе дивизион чемпионата Украины по футбол. В первом туре Первой лиги был сыгран матч между ФК «Чернигов» и ФК «Скорук» Томаковка.

Первая лига. 1-й тур

«Чернигов» – «Скорук» – 1:1

Голы: Сорока, 89 (авт.) – Сорока, 60