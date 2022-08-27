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Буковина
27.08.2022 13:00 - : -
Эпицентр Дунаевцы
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Украина. Первая лига
27 августа 2022, 08:32 | Обновлено 27 августа 2022, 08:44
65
0

Старт Первой лиги. Все матчи 1-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа проходит 1-й тур нового сезона чемпионата Украины в Первой лиге

27 августа 2022, 08:32 | Обновлено 27 августа 2022, 08:44
65
0
Старт Первой лиги. Все матчи 1-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

27 августа проходит 1-й тур нового сезона чемпионата Украины в Первой лиге.

Смотрите видеотрансляцию поединков.

Первая лига. 1-й тур

  • 12:00. Група B. Чернигов – Скорук Томаковка
  • 13:00. Група A. Буковина – Эпицентр
  • 13:00. Група B. ЛНЗ Черкассы – Оболонь
  • 15:00. Група B. Металлург Запорожье – Кремень
  • 16:00. Група A. Карпаты Львов – ФСК Мариуполь
  • 16:00. Група A. Прикарпатье – Полесье
  • 17:00. Група A. Диназ Вышгород – Нива Тернополь
  • 17:00. Група B. СК Полтава – Горняк-Спорт

12:00 Чернигов – Скорук Томаковка

13:00 Буковина – Эпицентр Дунаевцы

13:00 ЛНЗ Черкассы – Оболонь

15:00 Металлург Зп – Кремень

16:00 Карпаты Львов – ФСК Мариуполь

16:00 Прикарпатье – Полесье

17:00 Диназ Вышгород – Нива Тернополь

17:00 СК Полтава – Горняк-Спорт

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Источник Sport.ua
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