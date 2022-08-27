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Украина. Первая лига27 августа 2022, 08:32 | Обновлено 27 августа 2022, 08:44
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Старт Первой лиги. Все матчи 1-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
27 августа проходит 1-й тур нового сезона чемпионата Украины в Первой лиге
27 августа 2022, 08:32 | Обновлено 27 августа 2022, 08:44
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27 августа проходит 1-й тур нового сезона чемпионата Украины в Первой лиге.
Смотрите видеотрансляцию поединков.
Первая лига. 1-й тур
- 12:00. Група B. Чернигов – Скорук Томаковка
- 13:00. Група A. Буковина – Эпицентр
- 13:00. Група B. ЛНЗ Черкассы – Оболонь
- 15:00. Група B. Металлург Запорожье – Кремень
- 16:00. Група A. Карпаты Львов – ФСК Мариуполь
- 16:00. Група A. Прикарпатье – Полесье
- 17:00. Група A. Диназ Вышгород – Нива Тернополь
- 17:00. Група B. СК Полтава – Горняк-Спорт
12:00 Чернигов – Скорук Томаковка
13:00 Буковина – Эпицентр Дунаевцы
13:00 ЛНЗ Черкассы – Оболонь
15:00 Металлург Зп – Кремень
16:00 Карпаты Львов – ФСК Мариуполь
16:00 Прикарпатье – Полесье
17:00 Диназ Вышгород – Нива Тернополь
17:00 СК Полтава – Горняк-Спорт
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