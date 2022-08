Определилась первая финалистка турнира в Цинциннати

Состоялся первый полуфинальный матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Чешка Петра Квитова (№28 WTA) в трех напряженных сетах одолела американку Мэдисон Киз (№24 WTA).

Цинциннати. Полуфинал

Петра Квитова (Чехия) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(6), 6:4, 6:3

Квитова с третьей попытки вышла в финал соревнований в Цинциннати. Ранее она дважды проиграла на данной стадии. Петра сыграет 40-й финал в карьере.

Киз побеждала на этих кортах в 2019-м.

Вторую путевку в финал разыграют Каролин Гарсия (№35 WTA) и Арина Соболенко (№7 WTA).

