Определилась первая финалистка турнира в Цинциннати
Петра Квитова впервые в карьере пробилась в финал Cincinnati Open
Состоялся первый полуфинальный матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
Чешка Петра Квитова (№28 WTA) в трех напряженных сетах одолела американку Мэдисон Киз (№24 WTA).
Цинциннати. Полуфинал
Петра Квитова (Чехия) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(6), 6:4, 6:3
Квитова с третьей попытки вышла в финал соревнований в Цинциннати. Ранее она дважды проиграла на данной стадии. Петра сыграет 40-й финал в карьере.
Киз побеждала на этих кортах в 2019-м.
Вторую путевку в финал разыграют Каролин Гарсия (№35 WTA) и Арина Соболенко (№7 WTA).
🇨🇿 @Petra_Kvitova powers through to the 40th(!) final of her career!#CincyTennis pic.twitter.com/vM2iQsyDA2— wta (@WTA) August 20, 2022
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