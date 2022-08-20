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WTA
20 августа 2022, 20:34 | Обновлено 20 августа 2022, 20:37
185
0

Определилась первая финалистка турнира в Цинциннати

Петра Квитова впервые в карьере пробилась в финал Cincinnati Open

20 августа 2022, 20:34 | Обновлено 20 августа 2022, 20:37
185
0
Определилась первая финалистка турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Состоялся первый полуфинальный матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Чешка Петра Квитова (№28 WTA) в трех напряженных сетах одолела американку Мэдисон Киз (№24 WTA).

Цинциннати. Полуфинал
Петра Квитова (Чехия) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(6), 6:4, 6:3 

Квитова с третьей попытки вышла в финал соревнований в Цинциннати. Ранее она дважды проиграла на данной стадии. Петра сыграет 40-й финал в карьере.

Киз побеждала на этих кортах в 2019-м.

Вторую путевку в финал разыграют Каролин Гарсия (№35 WTA) и Арина Соболенко (№7 WTA).

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Петра Квитова WTA Цинциннати Мэдисон Киз
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Источник Sport.ua
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