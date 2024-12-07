ФОТО. Алькарас уступил Тиафо в выставочном матче в Шарлотте

Американец Фрэнсис Тиафо выиграл выставочный турнир Charlotte Invitational, который прошел в Шарлотте, США. В финале он одержал победу над Карлосом Алькарасом, третьей ракеткой мира, с результатом 5:7, 6:1, 11:9.

Сначала Алькарас хорошо начал матч, выиграв первый сет, но Тиафо не сдался и забрал вторую партию, не оставив сопернику шансов. В решающем тай-брейке американец одержал победу.

Также на турнире в Шарлотте прошел женский поединок, в котором Мэдисон Киз обыграла Слоан Стивенс со счетом 7:5, 6:3.

ФОТО. Легендарный Garden Cup вернулся: Алькарас, Шелтон, Пегула, Наварро

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine