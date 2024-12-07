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07 декабря 2024, 18:30 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:31
84
0

ФОТО. Алькарас уступил Тиафо в выставочном матче в Шарлотте

Киз одержала победу над Стивенс в женском поединке турнира

07 декабря 2024, 18:30 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:31
84
0
ФОТО. Алькарас уступил Тиафо в выставочном матче в Шарлотте
Getty Images/Global Images Ukraine

Американец Фрэнсис Тиафо выиграл выставочный турнир Charlotte Invitational, который прошел в Шарлотте, США. В финале он одержал победу над Карлосом Алькарасом, третьей ракеткой мира, с результатом 5:7, 6:1, 11:9.

Сначала Алькарас хорошо начал матч, выиграв первый сет, но Тиафо не сдался и забрал вторую партию, не оставив сопернику шансов. В решающем тай-брейке американец одержал победу.

Также на турнире в Шарлотте прошел женский поединок, в котором Мэдисон Киз обыграла Слоан Стивенс со счетом 7:5, 6:3.

ФОТО. Легендарный Garden Cup вернулся: Алькарас, Шелтон, Пегула, Наварро

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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ФОТО. Легендарный Garden Cup вернулся: Алькарас, Шелтон, Пегула, Наварро
Карлос Алькарас (теннисист) Фрэнсис Тиафо Мэдисон Киз Слоан Стивенс выставочный турнир фото
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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