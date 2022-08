Джейк ПОЛ: «Тухель нокаутировал бы Конте»

Известный боксер и американский блогер Джейк Пол в своем Twitter прокомментировал конфликт между Томасом Тухелем и Антонио Конте после лондонского дерби «Челси» – «Тоттенхэм»:

«Страх – это когда не смотришь противнику в глаза. Тухель нокаутировал бы Конте, и я готов заплатить, чтобы увидеть это».

Отметим, что матч между лондонскими командами закончился со счетом 2:2. Томасу Тухелю не понравилось, как Антонио Конте бурно праздновал спорный гол «шпор».

Fear is clear when you don’t look at your opponent in their eyes. Tuchel would KO Conte and I would pay money to see it.



