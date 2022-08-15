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  4. Джейк ПОЛ: «Тухель нокаутировал бы Конте»
Англия
15 августа 2022, 09:58 |
1118
1

Джейк ПОЛ: «Тухель нокаутировал бы Конте»

Известный американский блогер прокомментировал конфликт между Тухелем и Конте

15 августа 2022, 09:58 |
1118
1
Джейк ПОЛ: «Тухель нокаутировал бы Конте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Известный боксер и американский блогер Джейк Пол в своем Twitter прокомментировал конфликт между Томасом Тухелем и Антонио Конте после лондонского дерби «Челси» – «Тоттенхэм»:

«Страх – это когда не смотришь противнику в глаза. Тухель нокаутировал бы Конте, и я готов заплатить, чтобы увидеть это».

Отметим, что матч между лондонскими командами закончился со счетом 2:2. Томасу Тухелю не понравилось, как Антонио Конте бурно праздновал спорный гол «шпор».

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Джейк Пол Антонио Конте Томас Тухель Английская Премьер-лига Челси Тоттенхэм Челси - Тоттенхэм
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VikyKrasotulechka90
Как я скучала по АПЛ))
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