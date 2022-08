ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал героя Евро-2020

«Брентфорд» официально сообщил о подписании полузащитника «Сампдории» Миккеля Дамсгора. Контракт рассчитан на пять лет.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, она составила 20 миллионов евро с учетом бонусов. Об интересе «Брентфорда» к Дамсгору сообщалось еще 1 августа.

В прошлом сезоне на счету Дамсгора 12 матчей за «Сампдорию» во всех турнирах. Год назад он стал одним из открытий Евро-2020.

What you’ve all been waiting for 🖤 💛 💗



😉#BrentfordFC pic.twitter.com/nypYQrDTZt