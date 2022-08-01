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  4. Новый партнер Ярмолюка? Брентфорд подпишет героя Евро-2020
Англия
01 августа 2022, 19:49 |
501
0

Новый партнер Ярмолюка? Брентфорд подпишет героя Евро-2020

Миккель Дамсгор покинет «Сампдория»

01 августа 2022, 19:49 |
501
0
Новый партнер Ярмолюка? Брентфорд подпишет героя Евро-2020
Getty Images/Global Images Ukraine. Миккель Дамсгор

Клуб Егора Ярмолюка «Брентфорд» близок к трансферу полузащитника «Сампдории» и сборной Дании Миккеля Дамсгора. В прошлом году он стал одним из главных открытий Евро-2020.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Брентфорд» предложил за игрока 20 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что «Сампдория» это предложение примет.

В прошлом сезоне на счету Дамсгора 12 матчей за «Сампдорию» во всех турнирах. Контракт 22-летнего датчанина рассчитан до лета 2024 года.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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