Новый партнер Ярмолюка? Брентфорд подпишет героя Евро-2020
Миккель Дамсгор покинет «Сампдория»
Клуб Егора Ярмолюка «Брентфорд» близок к трансферу полузащитника «Сампдории» и сборной Дании Миккеля Дамсгора. В прошлом году он стал одним из главных открытий Евро-2020.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Брентфорд» предложил за игрока 20 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что «Сампдория» это предложение примет.
В прошлом сезоне на счету Дамсгора 12 матчей за «Сампдорию» во всех турнирах. Контракт 22-летнего датчанина рассчитан до лета 2024 года.
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