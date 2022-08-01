Новый партнер Ярмолюка? Брентфорд подпишет героя Евро-2020

Клуб Егора Ярмолюка «Брентфорд» близок к трансферу полузащитника «Сампдории» и сборной Дании Миккеля Дамсгора. В прошлом году он стал одним из главных открытий Евро-2020.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Брентфорд» предложил за игрока 20 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что «Сампдория» это предложение примет.

В прошлом сезоне на счету Дамсгора 12 матчей за «Сампдорию» во всех турнирах. Контракт 22-летнего датчанина рассчитан до лета 2024 года.