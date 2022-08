Японский самурай деклассировал россиянина в США. Финал без Ника - не финал

В воскресенье, 7 августа, завершились полуфиналы хардовых турниров в Вашингтоне и Сан-Хосе.

Результаты мужских полуфиналов в Вашингтоне:

Ник Кирьос (Австралия, ATP 63) - Микаэль Имер (Швеция, ATP 115) - 7:6 (7:4), 6:3

Йосихито Нисиока (Япония, ATP 96) - Андрей Рублев (россия, ATP 8) - 6:3, 6:4

💯



The moment @NickKyrgios defeated Ymer to reach his 11th career final!#CitiOpen pic.twitter.com/ZOm0PMDBDx — Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2022

DC-oka!@yoshihitotennis stuns top seed Rublev 6-3 6-4 to reach his first final since 2020 in Delray Beach!@CitiOpen pic.twitter.com/Wrnhi62D35 — Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2022

Отметим, что ранее Йосихито Нисиока также обыграл другого теннисиста из россии – Карена Хачанова (АТР 24).

Результаты женских полуфиналов в Вашингтоне:

Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 88) - Кайя Канепи (Эстония, WTA 37) - 3:6, 1:6

Сю Ван (Китай, WTA 95) - Людмила Самсонова (россия, WTA 60) - 1:6, 1:6

A ruthless performance from the Estonian 😮‍💨



[6] @KanepiKaia moves into her first final of the season with a 6-3, 6-1 win over Saville.#CitiOpen pic.twitter.com/UajylOyiw7 — wta (@WTA) August 6, 2022

A dominant performance from @LiudaSamsonova as she rolls into the Washington, D.C. final 👉#CitiOpen pic.twitter.com/lZZgkQN3C6 — wta (@WTA) August 6, 2022

Прогноз от Sport.ua на женский финал в Вашингтоне читайте тут

Результаты полуфиналов в Сан-Хосе:

Шелби Роджерс (США, WTA 45) - Вероника Кудерметова (россия, WTA 19) - 6:3, 6:4

Дарья Касаткина (россия, WTA 12) - Пабло Бадоса (Испания, WTA 4) - 6:2, 6:4

SENSATIONAL from 🇺🇸 @Shelby_Rogers_ 💫



Her remarkable run continues with a 6-3, 6-4 win over [9] Kudermetova!#MubadalaSVC pic.twitter.com/5CyuS4FHmn — wta (@WTA) August 6, 2022