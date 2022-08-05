Англия05 августа 2022, 07:18 |
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Барселоны не будет. Ключевой защитник продлил контракт с Челси
Сезар Аспиликуэта решил остаться в лондонской команде
05 августа 2022, 07:18 |
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Клуб АПЛ «Челси» объявил о том, что новый контракт с клубом подписал защитник Сезар Аспиликуэта. Договор рассчитан до середины 2024 года.
Ранее сообщалось, что на игрока нацелена «Барселона», а сам футболист якобы не против уйти, но клубу удалось убедить испанца остаться.
В прошлом сезоне 32-летний Аспиликуэта провел 47 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Your captain. Azpi is here to stay! 👊— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2022
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