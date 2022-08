Барселоны не будет. Ключевой защитник продлил контракт с Челси

Клуб АПЛ «Челси» объявил о том, что новый контракт с клубом подписал защитник Сезар Аспиликуэта. Договор рассчитан до середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что на игрока нацелена «Барселона», а сам футболист якобы не против уйти, но клубу удалось убедить испанца остаться.

В прошлом сезоне 32-летний Аспиликуэта провел 47 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.



Your captain. Azpi is here to stay! 👊