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  4. Барселоны не будет. Ключевой защитник продлил контракт с Челси
Англия
05 августа 2022, 07:18 |
792
0

Барселоны не будет. Ключевой защитник продлил контракт с Челси

Сезар Аспиликуэта решил остаться в лондонской команде

05 августа 2022, 07:18 |
792
0
Барселоны не будет. Ключевой защитник продлил контракт с Челси
Skysports.com

Клуб АПЛ «Челси» объявил о том, что новый контракт с клубом подписал защитник Сезар Аспиликуэта. Договор рассчитан до середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что на игрока нацелена «Барселона», а сам футболист якобы не против уйти, но клубу удалось убедить испанца остаться.

В прошлом сезоне 32-летний Аспиликуэта провел 47 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
 

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Источник ФК Челси
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