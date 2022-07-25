Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
Украинец вышел на замену в спарринге против немецкого «Ханкофен-Хайлинг»
Украинский полузащитник «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко дебютировал за свою новую команду из ОАЭ.
Украинец вышел на замену во втором тайме в товарищеском поединке «Аль-Айна» против немецкой команды «Ханкофен-Хайлинг». Клуб из ОАЭ пока ведет со счетом 1:0 за счет гола, забитого в первой половине игры.
Недавно 32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом «Аль-Айн» на сезон 2022/23. Летом Ярмоленко покинул английский «Вест Хэм» на правах свободного агента после завершения срока действия контракта.
Наставником клуба из ОАЭ является украинский специалист Сергей Ребров.
➡️ In Andriy Yarmolenko, Mohamed Ahmed, Mansour Saeed, Sultan Al Shamsi and Sultan Al Manthari— Al Ain FC (@alainfcae_en) July 25, 2022
⬅️ Out Mohammed Busanda, Erik Menezes, Jonatas Santos, Saeed Jumaa and Khalid Al Blooshi#alainclub | @alainfcae
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