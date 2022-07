Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче

Украинский полузащитник «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко дебютировал за свою новую команду из ОАЭ.

Украинец вышел на замену во втором тайме в товарищеском поединке «Аль-Айна» против немецкой команды «Ханкофен-Хайлинг». Клуб из ОАЭ пока ведет со счетом 1:0 за счет гола, забитого в первой половине игры.

Недавно 32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом «Аль-Айн» на сезон 2022/23. Летом Ярмоленко покинул английский «Вест Хэм» на правах свободного агента после завершения срока действия контракта.

Наставником клуба из ОАЭ является украинский специалист Сергей Ребров.

➡️ In Andriy Yarmolenko, Mohamed Ahmed, Mansour Saeed, Sultan Al Shamsi and Sultan Al Manthari



⬅️ Out Mohammed Busanda, Erik Menezes, Jonatas Santos, Saeed Jumaa and Khalid Al Blooshi#alainclub | @alainfcae