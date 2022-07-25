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25 июля 2022, 21:05 | Обновлено 25 июля 2022, 21:27
2061
0

Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче

Украинец вышел на замену в спарринге против немецкого «Ханкофен-Хайлинг»

25 июля 2022, 21:05 | Обновлено 25 июля 2022, 21:27
2061
0
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Украинский полузащитник «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко дебютировал за свою новую команду из ОАЭ.

Украинец вышел на замену во втором тайме в товарищеском поединке «Аль-Айна» против немецкой команды «Ханкофен-Хайлинг». Клуб из ОАЭ пока ведет со счетом 1:0 за счет гола, забитого в первой половине игры.

Недавно 32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом «Аль-Айн» на сезон 2022/23. Летом Ярмоленко покинул английский «Вест Хэм» на правах свободного агента после завершения срока действия контракта.

Наставником клуба из ОАЭ является украинский специалист Сергей Ребров. 

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Источник ФК Аль-Айн
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