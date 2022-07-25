Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне
32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом на сезон 2022/23
Украинский полузащитник «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко будет выступать за команду из ОАЭ под 10-м номером.
Недавно 32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом на сезон 2022/23.
Летом Ярмоленко покинул английский «Вест «Хэм» на правах свободного агента после завершения срока действия контракта.
Наставником клуба из ОАЭ является украинский специалист Сергей Ребров.
Yarmolenko Will Wear 10 ☑️ @Matiaspala10 Will Wear 20 ☑️— Al Ain FC (@alainfcae_en) July 25, 2022
#alainclub | @alainfcae 🟣 pic.twitter.com/KW3HVkruCA
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