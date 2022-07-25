Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне

Украинский полузащитник «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко будет выступать за команду из ОАЭ под 10-м номером.

Недавно 32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом на сезон 2022/23.

Летом Ярмоленко покинул английский «Вест «Хэм» на правах свободного агента после завершения срока действия контракта.

Наставником клуба из ОАЭ является украинский специалист Сергей Ребров.