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25 июля 2022, 20:49 | Обновлено 25 июля 2022, 21:27
1803
0

Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне

32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом на сезон 2022/23

25 июля 2022, 20:49 | Обновлено 25 июля 2022, 21:27
1803
0
Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Украинский полузащитник «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко будет выступать за команду из ОАЭ под 10-м номером.

Недавно 32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом на сезон 2022/23.

Летом Ярмоленко покинул английский «Вест «Хэм» на правах свободного агента после завершения срока действия контракта.

Наставником клуба из ОАЭ является украинский специалист Сергей Ребров.

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Андрей Ярмоленко Сергей Ребров игровой номер фото
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Источник ФК Аль-Айн
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