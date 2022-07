Обошел Салаха. Садио Мане - лучший игрок Африки, Сенегал - лучшая сборная

Африканская конфедерация футбола лучшим игроком года в Африке назвала вингера Садио Мане, который получил этот титул второй год подряд.

Мане помог сборной Сенегала выиграть Кубок Африки. Игрок «Баварии» в голосовании обошел Мохамеда Салаха и Эдуара Менди.

Лучшей сборной признана национальная команда Сенегала.



