Аль-Вахда – Аль-Наср – 0:2. С голами Роналду и Мане. Видеообзор матча

Во вторник, 25 февраля, проходил матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вахдой» и «Аль-Насром».

Встречу принимаk Кинг Абдул Азиз в Мекке.

Гости победили со счетом 0:2 благодаря голам Криштиану Роналду и Садио Мане.

После этого матча «Аль-Вахда» с 13 баллами осталась на 18-м месте, а «Аль-Наср» с 47 очками поднялся на 3-ю позицию турнирной таблицы.

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур

Аль-Вахда – Аль-Наср – 0:2

Голы: Роналду, 48, Мане, 90+10 (пенальти)

Видеообзор матча: