Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Вахда – Аль-Наср – 0:2. С голами Роналду и Мане. Видеообзор матча
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Вахда Мекка
25.02.2025 18:00 – FT 0 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
25 февраля 2025, 22:45 |
198
0

Аль-Вахда – Аль-Наср – 0:2. С голами Роналду и Мане. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии

25 февраля 2025, 22:45 |
198
0
Аль-Вахда – Аль-Наср – 0:2. С голами Роналду и Мане. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Во вторник, 25 февраля, проходил матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вахдой» и «Аль-Насром».

Встречу принимаk Кинг Абдул Азиз в Мекке.

Гости победили со счетом 0:2 благодаря голам Криштиану Роналду и Садио Мане.

После этого матча «Аль-Вахда» с 13 баллами осталась на 18-м месте, а «Аль-Наср» с 47 очками поднялся на 3-ю позицию турнирной таблицы.

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур

Аль-Вахда – Аль-Наср – 0:2

Голы: Роналду, 48, Мане, 90+10 (пенальти)

Видеообзор матча:

События матча

90’ +10
ГОЛ ! С пенальти забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
По теме:
ВИДЕО. Суперкамбек! Барселона перевернула игру с Атлетико, забив третий гол
ВИДЕО. Суперудар издали. Клюйверт отличился голом в ворота Брайтона
Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Вахда Мекка Садио Мане видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Футбол | 25 февраля 2025, 08:22 10
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»

Антониу Бернардину раскритиковал украинского вратаря

925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду
Футбол | 25 февраля 2025, 21:02 6
925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду
925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду

Легендарный португалец забил свой 925-й гол в карьере

Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Футбол | 25.02.2025, 12:19
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Футбол | 25.02.2025, 08:44
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
ВИДЕО. Что это такое? Как Атлетико забил Барселоне два гола за 6 минут
Футбол | 25.02.2025, 22:45
ВИДЕО. Что это такое? Как Атлетико забил Барселоне два гола за 6 минут
ВИДЕО. Что это такое? Как Атлетико забил Барселоне два гола за 6 минут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 4
Футбол
Усик признался, о чем говорил с Джошуа во время вечера бокса в Эр-Рияде
Усик признался, о чем говорил с Джошуа во время вечера бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 01:18
Бокс
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 07:47 1
Бокс
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
25.02.2025, 07:45 28
Футбол
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 5
Футбол
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
24.02.2025, 21:14 1
Баскетбол
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гениальный Салах. Видеообзор матча
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гениальный Салах. Видеообзор матча
23.02.2025, 20:29 2
Футбол
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем