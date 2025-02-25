25.02.2025 18:00 – FT 0 : 2
Саудовская Аравия25 февраля 2025, 22:45 |
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Аль-Вахда – Аль-Наср – 0:2. С голами Роналду и Мане. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии
25 февраля 2025, 22:45 |
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Во вторник, 25 февраля, проходил матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вахдой» и «Аль-Насром».
Встречу принимаk Кинг Абдул Азиз в Мекке.
Гости победили со счетом 0:2 благодаря голам Криштиану Роналду и Садио Мане.
После этого матча «Аль-Вахда» с 13 баллами осталась на 18-м месте, а «Аль-Наср» с 47 очками поднялся на 3-ю позицию турнирной таблицы.
Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур
Аль-Вахда – Аль-Наср – 0:2
Голы: Роналду, 48, Мане, 90+10 (пенальти)
Видеообзор матча:
События матча
90’ +10
ГОЛ ! С пенальти забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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