925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду
Легендарный португалец забил свой 925-й гол в карьере
Во вторник, 25 февраля, проходиk матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вахдой» и «Аль-Насром».
Встречу принимаk Кинг Абдул Азиз в Мекке.
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Первый гол в матче на 48-й минуте забил португальский форвард гостей «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Этот мяч стал 925-м в карьере легендарного страйкера. В компенсированное время ко второму тайму Садио Мане реализовал пенальти и окончательно закрыл вопрос по победителю.
После этого матча «Аль-Вахда» с 13 баллами осталась на 18-м месте, а «Аль-Наср» с 47 очками поднялся на 3-ю позицию турнирной таблицы.
Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур
Аль-Вахда – Аль-Наср – 0:2
Голы: Роналду, 48, Мане, 90+10 (пенальти)
Фото матча:
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