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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Вахда Мекка
25.02.2025 18:00 – FT 0 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
25 февраля 2025, 21:02 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:07
827
4

925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду

Легендарный португалец забил свой 925-й гол в карьере

25 февраля 2025, 21:02 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:07
827
4
925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Наср

Во вторник, 25 февраля, проходиk матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вахдой» и «Аль-Насром».

Встречу принимаk Кинг Абдул Азиз в Мекке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол в матче на 48-й минуте забил португальский форвард гостей «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Этот мяч стал 925-м в карьере легендарного страйкера. В компенсированное время ко второму тайму Садио Мане реализовал пенальти и окончательно закрыл вопрос по победителю.

После этого матча «Аль-Вахда» с 13 баллами осталась на 18-м месте, а «Аль-Наср» с 47 очками поднялся на 3-ю позицию турнирной таблицы.

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур

Аль-Вахда – Аль-Наср – 0:2

Голы: Роналду, 48, Мане, 90+10 (пенальти)

Фото матча:

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Андрій Гусак
Як то так що Мане бив пеналь про Роналду на полі?
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0
vazazh
Де би ще цей педик грав та забивав, воно ж пижетьсяз останніх сил. Скоро здохне після удару по мячу. Гра - нульова в нього, але бабки вабаить гомосека.
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-6
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