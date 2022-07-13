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  4. Ангелина Калинина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 июля 2022, 12:00 | Обновлено 13 июля 2022, 12:08
728
1

Ангелина Калинина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Будапеште

13 июля 2022, 12:00 | Обновлено 13 июля 2022, 12:08
728
1
Ангелина Калинина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

13 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) стартует в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В первом круге четвертая сеяная украинка сразится с Катериной Синяковой из Чехии (№93 WTA). Встреча состоится первым запуском, начало матча в 12:00 по Киеву.

Ранее девушики играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница сыграет против Элизабетты Коччаретто из Италии (№118 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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chevars
Якось слабенько у Гелі виходить, а Синякова - ладна дівчина і грає вправно
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