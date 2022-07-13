Ангелина Калинина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Будапеште
13 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) стартует в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
В первом круге четвертая сеяная украинка сразится с Катериной Синяковой из Чехии (№93 WTA). Встреча состоится первым запуском, начало матча в 12:00 по Киеву.
Ранее девушики играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница сыграет против Элизабетты Коччаретто из Италии (№118 WTA).
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