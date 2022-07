Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона в мужском одиночном разряде.

В матче 1/4 финала лидеру посева удалось отыграться со счета 0:2 по сетам против 20-летнего итальянца Янника Синнера.

Уимблдон. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2

Джокович в 11-й раз сыграл пятисетовую встречу в рамках травяного мейджорва и выиграл десять из них. Для Новака это седьмой успешный камбэк со счета 0:2 по сетам на турнирах Grand Slam.

Синнер стал первым теннисистом, который сумел выиграть два сета у Джоковича на Уимлдоне после легендарного финала 2019-го против Роджера Федерера.

Далее по сетке победитель матча Давид Гоффен – Кэмерон Норри.

