34-летняя немка впервые в карьере пробилась в 1/4 турнира Grand Slam

Немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла в 1/4 финала на Уимблдоне.

В матче четвертого круга 34-летняя спортсменка, которая имеет двоих детей, переиграла 12-ю сеяную латвийку Алену Остапенко.

Уимблдон. Четвертый круг

Татьяна Мария (Германия) – Алена Остапенко (Латвия) – 5:7, 7:5, 7:5

Отметим, что ранее в Лондоне немка переиграла пятую ракетку мира Марию Саккари, а в этом поединке отыграла два матчбола во второй партии.

Для Марии это 35-е участие в основе турниров Grand Slam, ранее она всего один раз доходила до третьего круга.

Татьяна стала 7-й женщиной во времена Открытой эры, вышедшей в четвертьфинал Уимблдона после 34-летнего возраста. Ранее это удавалось Билли Джин Кинг, Вирджинии Уэйд, Крис Эверт, Мартине Навратиловой, а также сестрам Уильямс.

Остапенко продолжит борьбу в смешанных разрядах.

Magical moment for Maria 💫​



After returning from maternity leave less than a year ago, Tatjana Maria reaches her first Grand Slam QF#Wimbledon pic.twitter.com/dCv8QXelTY