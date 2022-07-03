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  4. 34-летняя немка впервые в карьере пробилась в 1/4 турнира Grand Slam
Уимблдон
03 июля 2022, 17:25 | Обновлено 03 июля 2022, 17:35
321
0

34-летняя немка впервые в карьере пробилась в 1/4 турнира Grand Slam

Татьяна Мария неожиданно обыграла латвийку Алену Остапенко на Уимблдоне

03 июля 2022, 17:25 | Обновлено 03 июля 2022, 17:35
321
0
34-летняя немка впервые в карьере пробилась в 1/4 турнира Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария

Немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла в 1/4 финала на Уимблдоне.

В матче четвертого круга 34-летняя спортсменка, которая имеет двоих детей, переиграла 12-ю сеяную латвийку Алену Остапенко.

Уимблдон. Четвертый круг
Татьяна Мария (Германия) – Алена Остапенко (Латвия) – 5:7, 7:5, 7:5

Отметим, что ранее в Лондоне немка переиграла пятую ракетку мира Марию Саккари, а в этом поединке отыграла два матчбола во второй партии.

Для Марии это 35-е участие в основе турниров Grand Slam, ранее она всего один раз доходила до третьего круга.

Татьяна стала 7-й женщиной во времена Открытой эры, вышедшей в четвертьфинал Уимблдона после 34-летнего возраста. Ранее это удавалось Билли Джин Кинг, Вирджинии Уэйд, Крис Эверт, Мартине Навратиловой, а также сестрам Уильямс.

Остапенко продолжит борьбу в смешанных разрядах.

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Источник Sport.ua
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