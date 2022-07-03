34-летняя немка впервые в карьере пробилась в 1/4 турнира Grand Slam
Татьяна Мария неожиданно обыграла латвийку Алену Остапенко на Уимблдоне
Немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла в 1/4 финала на Уимблдоне.
В матче четвертого круга 34-летняя спортсменка, которая имеет двоих детей, переиграла 12-ю сеяную латвийку Алену Остапенко.
Уимблдон. Четвертый круг
Татьяна Мария (Германия) – Алена Остапенко (Латвия) – 5:7, 7:5, 7:5
Отметим, что ранее в Лондоне немка переиграла пятую ракетку мира Марию Саккари, а в этом поединке отыграла два матчбола во второй партии.
Для Марии это 35-е участие в основе турниров Grand Slam, ранее она всего один раз доходила до третьего круга.
Татьяна стала 7-й женщиной во времена Открытой эры, вышедшей в четвертьфинал Уимблдона после 34-летнего возраста. Ранее это удавалось Билли Джин Кинг, Вирджинии Уэйд, Крис Эверт, Мартине Навратиловой, а также сестрам Уильямс.
Остапенко продолжит борьбу в смешанных разрядах.
Magical moment for Maria 💫— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022
After returning from maternity leave less than a year ago, Tatjana Maria reaches her first Grand Slam QF#Wimbledon pic.twitter.com/dCv8QXelTY
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