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  4. Остапенко после финала в Дохе снова вылетела из супертурнира в 1-м же матче
WTA
08 марта 2025, 04:11 |
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Остапенко после финала в Дохе снова вылетела из супертурнира в 1-м же матче

Алена уступила Ван Синьюй в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллс

08 марта 2025, 04:11 |
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Остапенко после финала в Дохе снова вылетела из супертурнира в 1-м же матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Известна 27-летняя латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 26) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В своем первом поединке Алена с 26-м номером посева уступила Ван Синьюй (Китай, WTA 42) за 1 час и 28 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Алена Остапенко (Латвия) [26] – Ван Синьюй (Китай) – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. Ван взяла реванш у Алены за поражение трех-летней давности на кортах страны 404.

Следующей соперницей представительницы Китая будет победительница матча Магда Линетт – Джессика Пегула. Помимо Остапенко, Ван Синьюй на И-У также прошла Майяр Шериф.

Остапенко после удачного выступления на тысячнике в Дохе, где она дошла до финала и уступила Аманде Анисимовой, проиграла второй поединок подряд на соревнованиях той же категории. Неделей ранее Алена не сумела преодолеть 1-й круг в Дубае, вылетев от Моюку Утидзимы.

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Алена Остапенко Ван Синьюй WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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